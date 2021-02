Wonders planer ble et tema da artisten og Winfrey snakket om USAs politiske uro.

– Jeg har lyst til å se denne nasjonen smile igjen, og jeg vil se det før jeg flytter til Ghana, sa Wonder, til Winfreys store overraskelse.

– Flytter du til Ghana permanent?, spurte Winfrey.

– Det gjør jeg, svarte Wonder.

Artisten har tidligere uttalt at han vurderer å flytte til Ghana. Han mener samfunnet der føles mer ut som et samfunn og et fellesskap enn i USA.

– Jeg vil ikke at barnebarna mine skal si «vær så snill, lik meg. Respekter meg. Vit at jeg er viktig. Sett pris på meg», forklarer han til Winfrey.

Stevie Wonder er født og oppvokst i Michigan. Han lærte å spille piano, trommer og munnspill før han fylte 9 år. Wonder har vunnet Grammy-prisen 25 ganger, og har vært nominert 74 ganger.

Han er kjent for sanger som «I just called to say I love you», «Isn't she lovely» og «I wish».