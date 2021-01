Country-legende trekker seg tilbake

Det er kjendisnettstedet Variety som omtaler at Kristofferson trekker seg tilbake.

Kristofferson, som er født i Texas, tok beslutningen om å tre av i fjor, men country-legenden velger først å offentliggjøre dette nå.

Tamara Saviano, Kristoffersons manager, sier at det føltes naturlig for 84-åringen å trekke seg rolig tilbake nå.

Kristofferson er av svensk avstamning.

Hans siste live-opptreden ble på Outlaw Country Cruise-festivalen i januar 2020. Kristofferson har opptrådt på Protestfestivalen i Kristiansand ved flere anledninger.

Clint Higham, sjef ved Morris Higham Management, sier i en uttalelse at Kristofferson er en «artistenes artist».

Kristofferson fikk sitt gjennombrudd som sanger og låtskriver på 70-tallet. Han har spilt inn 30 album og er kjent for låter som «Me And Bobby McGee», som også ble spilt inn av Janis Joplin – samt «Help Me Make Trough the Night» og «Sunday Morning Coming Down».

Han har også medvirket i over 70 filmer og fikk i 1977 en Golden Globe for beste skuespillerprestasjon med rollen i «A Star Is Born», der han spilte mot Barbra Streisand.