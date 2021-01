Denne uken begynte bilder av Hollywood-stjernen Bruce Willis å spre seg på sosiale medier.

65-åringen besøkte nylig et apotek i Los Angeles, og ble bedt om å forlate lokalet fordi han nektet å bruke munnbind, melder Page Six.

Munnbind er påkrevd som et tiltak mot coronaviruset.

En kilde sier til Page Six at flere tilstedeværende på apoteket ble opprørte over at Willis heller ikke valgte å trekke bandanaen han hadde på seg over nesen.

Willis skal ifølge kilden ha forlatt apoteket uten å kjøpe noe.

Nå beklager Willis for opptrinnet overfor magasinet People.

– Det var en feilbedømmelse. Vær trygge der ute og la oss fortsette å «mask up», sier Willis til People.