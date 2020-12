Den britiske avisen The Sun har offentliggjort et lydopptak hvor Hollywood-stjernen Tom Cruise er krass mot filmteamet bak «Mission Impossible 7». Tidligere i år ble det spilt inn scener til filmen i Norge, og for øyeblikket befinner de seg i Storbritannia. Det er usikkert når hendelsen i opptaket fant sted.

Kulturminister Abid Raja t.v. sammen med skuespiller Tom Cruise som var i Romsdalen for å spille inn «Mission Impossible 7». Foto: Kulturdepartementet / NTB

– Hvis jeg ser at dere gjør det der igjen, så er dere ferdige, høres det fra Tom Cruise. Til avisen skal Cruise ha forklart at han så to medlemmer av filmteamet stå alt for nært hverandre.

Ifølge avisen skal Tom Cruise selv ha tatt ansvar og sørget for at restriksjonene under innspillingen var corona-vennlige.

Han skal ha påpekt overfor de ansatte at en smittefri innspilling av filmen blir sett på som avgjørende for hele bransjen og at mange andre filmproduksjoner startet opp igjen da de så hvor godt smittevernet ble ivaretatt hos deres filmsett.

– Denne innspillingen er levebrødet til mange mennesker. Det finnes ingen unnskyldning man kan komme med til alle de som mister sine jobber hvis innspillingen stanses, høres det fra Tom Cruise, som i tillegg til hovedrolleinnehaver også er medprodusent for filmen, i opptaket.

Ifølge BBC skal filmen etter planene komme på skjermen i november 2021.