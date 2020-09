Tom Cruise i Raja-video: – Elsker Norge

Raja møtte den amerikanske filmstjernen i Rauma-området under et planlagt møte på filmsettet av den nye «MIssion: Impossible»-filmen, som er den sjuende i rekken.

– Det Tom Cruise sier, er at det vil være et større avtrykk av Norge i denne filmen enn den forrige, hvor de filmet ved Preikestolen. Det er flere scener fra Norge i denne filmen, sier Raja til NTB.

Kulturministeren sier han har «lagt inn et godt ord» for at de skal returnere for neste film og røper flere detaljer fra samtalene med Cruise om en eventuell ny filminnspilling.

– Det kan hende det blir i Åndalsnes-området, sa de. De vurderer også Hordaland, Lofoten, Vesterålen og Finnmark, sier Raja.

Takker

Skuespiller Tom Cruise sier at norske myndigheter har gjort det så lett som overhodet mulig for dem å gjennomføre innspillingen under de krevende koronaforholdene.

På spørsmål fra Raja om han liker Norge, svarer Cruise.

– Om vi liker Norge? Nei, vi elsker Norge.

Cruise bekrefter også at de etter planen skal komme tilbake for neste film i serien og avslutter med å takke det norske folk.

– Jeg vil bare at dere skal vite at det er et stort privilegium å være her. Jeg snakker ikke bare på vegne av meg selv, men hele filmbesetningen. Folkene er helt fantastiske. Tusen takk, sier Cruise.

Actionengasjert

Raja er nå på vei til Molde og sier det var gøy og lærerikt å være på settet til en stor Hollywood-produksjon. De legger igjen rundt 200 millioner kroner i Norge mens de er her, ifølge Raja.

– Det betyr at det er rundt 200 personer som er sysselsatt direkte i forbindelse med produksjonen, sier kulturministeren.

Raja legger ikke skjul på at han er tilhenger av den amerikanske skuespilleren.

– Jeg tror jeg har sett alle filmer som Tom Cruise har vært med i siden Top Gun. Som alle andre actionengasjerte nordmenn har jeg sett alle «MIssion: Impossible»-filmene, sier Raja.