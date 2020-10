Carola krangler med eks-mannen 20 år etter skilsmissen

Det kommer tydelig frem i forkant av utgivelsen av Sögaards selvbiografi «Gud ga oss ti bud – jeg har brutt ni av dem».

I boken skriver nordmannen blant annet om hvorfor han valgte å skille seg fra den svenske artisten etter ti års ekteskap. Sammen har de en sønn, som nå er voksen.

Sögaard skriver også om forholdet til sin andre fraskilte kone, som heller ikke vil gi forfatteren tilbakemeldinger om boken før den utgis.

– Jeg har vært brutalt ærlig mot meg selv. Og derfor har jeg også vært brutalt ærlig om det som har skjedd rundt meg og vært ærlig mot de personer som har hatt en betydelig plass i livet mitt , forteller Runar Sögaard til Aftonbladet.

– Tiden med ham har gjort stor skade

En av utfordringene med utgivelsen er at sentrale personer i boken, blant andre hans tidligere ektefelle Carola Häggkvist, ikke har lest boken på forhånd. Ikke fordi hun ikke fikk tilbud om det, men fordi hun selv ikke ønsket det.

Runar Søgaard under en rettssak han og hans tidligere kone Carola Häggkvist anla mot en impresario i 2001. I fjor ble han dømt til ett år og åtte måneders ubetinget fengsel for skatteunndragelse.Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ifølge Carolas pressekontakt oppgir hun at det ligger dypt personlige grunner bak avgjørelsen.

– Tiden med ham har gjort og gjør fortsatt tilstrekkelig stor skade, skriver avisen.

Häggkvist begrunner det også med at hun ikke ønsker å bidra til at boken får ekstra oppmerksomhet.

– Av og til svir sannheten

Sögaard fastholder at hans versjon av virkeligheten, og at det hans skriver er troverdig.

– Et eller annet stedet finnes sannheten. Det må man aldri glemme. Og det har jo ikke kommet noen innvendinger, av den enkle grunn at det ikke finnes noe å innvende. For det jeg skriver er fakta. Det kan oppleves krevende for berørte personer, men av og til svir sannheten. Men så lenge det er sannheten, er det greit, sier forfatteren til Aftonbladet.

Runar Sögaard har medvirket i flere realityserier, og var i perioder predikant i Sverige. I dag jobber han som ledelseskonsulent og holder foredrag verden over.

