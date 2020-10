I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, stilte hertugen og hertuginnen av Sussex, prins Harry og Meghan opp i podcasten Teenager Therapy, en podcast om ungdom og mental helse, laget av fem amerikanske ungdommer fra Anaheim i California. Der åpnet hertuginnen opp om sine egne opplevelser rundt mental helse.

– Jeg kan snakke om dette på et personlig plan, for jeg har blitt fortalt at jeg var den mest «trollede» personen i hele verden i 2019 , sier hun ifølge britiske medier. Trolling er et annet navn for nett-trakassering.

Nesten uoverlevelig

Hun utdypet at det skjedde til tross for at hun ikke var i offentlighetens lys i åtte av månedene, grunnet mammapermisjon.

OUR EPISODE WITH HARRY AND MEGHAN IS OUT!#WorldMentalHealthDay https://t.co/2htdQm0pla https://t.co/fzDU5yAaO7 pic.twitter.com/baM5Ma91Gg — Teenager Therapy (@TeenagerTherapy) October 10, 2020

– Til tross for det, alt som ble konstruert og kvernet ut. Det var nesten «uoverlevelig», sier Markle. Hun påpeker i podcasten at å få så store menger usanne påstander mot seg er skadelig både følelsesmessig og for den mentale helsen.

– Jeg tror at å prioritere å ta vare på seg selv er veldig viktig, fordi sårbarhet er ikke en svakhet, å vise sårbarhet, spesielt i verden i dag, er en styrke.

Normalisere psykisk helse-prat

Hertuginnen påpekte at hun nå har det veldig bra og at de siste månedene under pandemien har vært tøffe for alle, men at familien for deres del var takknemlige over å være friske.

Også prins Harry ønsket å fremheve at man måtte normalisere å prate om psykisk helse og at det ikke var et tegn på svakhet, men styrke.

– For Meghan, hun snakket om på en global skala. Det er hva som skjedde i 2019, men om du er en ung jente eller gutt på skolen så er skolen hele din verden. Så om man blir angrepet eller mobbet, digitalt for den saks skyld, det føles like ille, sa prinsen.

Prinsen har lenge vært åpen om sine egne utfordringer med mental helse og at han trengte ekstra hjelp etter at moren prinsesse Diana døde.

Den amerikanske skuespilleren Meghan Markle og prins Harry som er barnebarn til den britiske dronning Elizabeth, giftet seg i 2018. De fikk sønnen Archie samme året.