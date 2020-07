Meghan Markle: «Ga opp hele livet mitt for denne familien»

En biografi om prins Harry (35) og hertuginne Meghan (38) ventes utgitt 11. august, men utdrag av boka har allerede blitt utgitt i britiske The Times.

Den uoffisielle biografien, ved navn «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family», baserer seg blant annet på vitnesbyrd fra parets nærmeste sirkel av venner.

Et sentralt tema i boken er hvordan paret kom til beslutningen å trekke seg fra sine kongelige plikter.

«Jeg ga opp hele livet mitt for denne familien. Jeg var villig til å gjøre alt som krevdes av meg, men her er vi. Det er veldig trist», skal en gråtende Meghan ha fortalt vennene sine i mars.

Til BBC understreker Harry og Meghan at de ikke har bidratt til boken.

Mente Harry ble «blind av begjær»

Et anstrengt forhold mellom paret og prins William og hertuginne Kate skal ha vært en av de utslagsgivende årsakene til at Harry og Meghan trakk seg tilbake fra fremste rekke i det britiske kongehuset, hevder boken.

Harry skal ha ment at William var snobbete, ettersom han oppfordret lillebroren sin til å ikke haste inn i et forhold med Meghan - han mente Harry ble «blind av begjær», skriver Daily Mail.

Meghan skal imidlertid ha vært skuffet over at Kate ikke inkluderte henne nok i familien, og betegnet henne som kald. Ifølge Insider skal spenningen mellom de to parene vært så sterk at de så vidt holdt kontakten med hverandre.

Se video: Harry og Meghans siste kongelige opptreden:

Ble ønsket velkommen tilbake av dronning Elizabeth



Ifølge boken skal parets avgjørelse om å trekke seg fra sine kongelige plikter ha skapt hodebry for alle involverte, skriver Insider.

Avisen skriver videre at Harry tok en lunsj med dronning Elizabeth etter nyheten sprakk, hvor hun skal ha fortalt at Harry er velkommen tilbake hvis de angrer på avgjørelsen.

En kilde fra det kongelige hoff skal ha sagt at døren alltid vil være åpen for dem som «høyt elskede familiemedlemmer», men mente det ville bli vanskelig å berge den nye rollen de ønsker seg som såkalte 'hybrid-kongelige', ifølge Daily Mail.