Det er i et intervju med Aftonbladet at hotelkongen snakker ut om sin 30 år gamle svenske kjæreste Märta Elander Wistén. Hun er tidligere sprangrytter på toppnivå.

Tilbake i juli ble det kjent at de to er et par.

I intervjuet uttrykker Stordalen sin kjærlighet for sin utkårede.

– Plutselig kjente jeg at jeg var uendelig forelsket, sier Stordalen til Aftonbladet , gjengitt av VG.

Han røper hva han liker best med Wistén.

– Hun er veldig oppmerksom og her og nå. Hennes bakgrunn som rytter på høyt nivå gjør at hun er veldig selvstendig og forstår meg og hun har et fantastisk humør. I tillegg liker vi de samme tingene, vi trener sammen, hun er en viktig del av mitt liv, det føles veldig fint og naturlig, forteller Stordalen.

Selv om han har fått seg kjæreste, har ikke 2020 bare vært fryd og gammen for telemarkingen.

Stordalens private formue, med blant annet Nordic Choice Hotels, Hurtigruten og Ving, har fått seg en ordentlig smell under coronakrisen.

Ifølge Kapital har formuen krympet med over 10 milliarder kroner.