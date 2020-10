Stordalen åpner opp om ny kjæreste: – Hun ble værende i 100 dager

I juli ble det kjent at Petter Stordalen hadde funnet kjærligheten med svenske Märta Elander Wistén (30).

Elander Wistén er oppvokst i Göteborg, men bosatt i Stockholm.

I et intervju med Aftonbladet forteller Stordalen at Wistén kom på besøk i Oslo i våres.

– Jeg sa at dette kanskje ikke var det rette tidspunktet, at jeg ikke var mitt beste jeg på grunn av denne krisa. Hun sa at hun fortsatt skulle komme et par dager, sier Stordalen til avisen.

Gikk i lockdown



12. mars, få dager etter at Wistén ankom Oslo, innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene i fredstid for å bekjempe coronaviruset.

– Märta kom og Norge gikk ned i lockdown. Hun ble værende i 100 dager, vi var i samme hus 24/7. Hun fikk skiftet fokuset mitt fra alt det fryktelige som skjedde. Coronaen har ikke bare vært negativ, sier han til Aftonbladet.

De to hadde kjent hverandre en god stund før kjærligheten for alvor begynte å blomstre. Stordalen har tidligere omtalt forholdet som «fantastisk».

– Det har vært en veldig spesiell tid, men vi har samtidig fått muligheten til å bli godt kjent – og etter hvert skikkelig forelsket. Så mens forretningslivet har vært utfordrende, har privatlivet vært en opptur. Vi har det helt fantastisk sammen, har Stordalen uttalt til VG.

Les også: Petter Stordalen betaler tilbake 45 år gammel gjeld

Formue-smell



Stordalens private formue, med blant annet Nordic Choice Hotels, Hurtigruten og Ving, har fått seg en ordentlig smell under coronakrisen.

Ifølge Kapital har formuen krympet med over 10 milliarder kroner.

I mars ble det kjent at Stordalens hotellimperium tapte 250 millioner kroner som følge av krisen i reiselivsnæringen.

Stordalen-eide Vings flyselskap Sunclass Airlines sier opp inntil 200 ansatte i Danmark og drøyt 170 i Sverige.