Sikret seg drømmerollen som prinsesse Diana i «The Crown»

– Prinsesse Dianas sjel, hennes ord og hennes handlinger lever i så mange hjerter, sier Debicki i en uttalelse på Twitter-kontoen til TV-serien «The Crown».

Da hadde BBC søndag kveld avslørt at skuespilleren, som tidligere har spilt i filmer som «The Great Gatsby» og «Guardians of the Galaxy Vol. 2», overtar rollen som prinsesse Diana i de to siste sesongene av den kritikerroste og prisbelønte Netflix-serien «The Crown». I seriens fjerde sesong, som får premiere i løpet av 2021, er det Emma Corrin som spiller Diana.

– Det er et skikkelig privilegium og en ære å bli med i denne mesterfulle serien, som jeg har vært hektet på siden første episode , skriver Debricki videre i Twitter-meldingen.

Første sesong av «The Crown» kom i 2016. Serien handler kort fortalt om livet til dronning Elisabeth II av Storbritannia og hennes regjeringstid i Storbritannia. Claire Foy spilte dronningen i de to første sesongene, mens Matt Smith hadde rollen som prins Philip.

De to siste sesongene er beregnet å ha premiere på Netflix i 2022 og 2023, og Corrin er ikke den eneste skuespilleren som vil være skiftet ut innen vi er kommer så langt. Rollen som dronning Elizabeth II er det fra og med sesong fem Imelda Staunton som skal portrettere, mens Jonathan Pryce blir å se som prins Philip.

VIDEO: I sesong 3 (og den forestående fjerde sesong) er det Oscar-vinneren Olivia Colman som spiller den strenge dronning Elizabeth II

Serien har til nå fulgt det britiske kongehuset fra 1947 til 1977. Det vites ikke noe om hva som vil skje i de siste sesongene, men det er gode muligheter for at serien ta for seg dødsfallene til dronningmoren og prinsesse Margaret. Begge er framtredende i serien, og de døde med bare sju ukers mellomrom i 2002.

Det er derimot klart at serien ikke vil komme til å strekke seg inn mot nyere hendelser. Dermed vil vi ikke komme til å se bryllupet mellom Prins William og hertuginne Kate, eller da Prins Harry og Meghan besluttet å trekke seg ut.