TV-personlighet Linni Meister (34) og Niklas Tangen Klein (23) er ikke lenger et par. Det bekrefter Meister selv i tirsdagens utgave av Se og Hør.

De to har vært sammen siden 2016. Tangen Klein fridde til Meister i 2017, men nå er altså forlovelsen brutt.

– Vi fant ut at vi trengte en pause. Vi er fortsatt veldig gode venner, og det er ingen nye involvert, sier Meister til Se og Hør.

Tangen Klein har de siste årene fungert som en bonuspappa for Meisters sønn, Dennis (10).

– Det er ikke bare et brudd for Niklas og meg. Dennis har jo også hatt en trygg bonuspappa på hjemmebane, og jeg vet at de vil fortsette å ha god kontakt, forteller Meister.

TV-profilen har tidligere vært gift med Bernhard Berntzen.