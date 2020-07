Eksperter reagerer på ny Märtha-blemme

I fjor vår ble det kjent at Märtha Louise startet nytt aksjeselskap, og at navnet skulle bli «PML International». 30. juni ble selskapet registrert i Brønnøysundsregisteret.

«PML International» sitt formål er å «arrangere reiser, tilby programleder- og konferansiertjenester, samt annen virksomhet som naturlig hører til, herunder deltakelse i andre selskaper,» står det i Brønnøysundsregisteret.

«PML» står for Prinsesse Märtha Louise, bekrefter hennes manager Carina Scheele Carlsen til Børsen.no. Det får eksperter til å reagere.

– Uakseptabel rolleblanding

Medieekspert Gunnar Bodahl-Johansen stusser på navnevalget til firmaet, sett i lys av fjorårets store debatt om Märthas bruk av prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger.

– Så lenge Märtha går inn i en forretningsrolle, og bruker en tittel eller et navn som er i nærheten av å kunne identifiseres med prinsesserollen, er det en helt uakseptabel rolleblanding. I en kommersiell rolle må hun finne et navn som distanserer henne fullstendig fra kongehuset, sier Bodahl-Johansen til Børsen.

Også markedsføringsekspert Trond Blindheim mener navnet er «helt i grenseland, selv om man bruker en forkortelse». Jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg forsvarer navnevalget, og sier at det rent juridisk ikke er problematikk knyttet til navnet.

– Personlig tror jeg heller ikke at hun vil tjene mer penger ved bruk av P-en i PML International, sier Moltumyr til Børsen.

Brukte tittel i kommersiell sammenheng i mai



«Jeg skal fra nå av ikke bruke min prinsessetittel i kommersiell sammenheng,» skrev prinsessen på Instagram den 7. august 2019, en beslutning som ble tatt i samråd med Kongehuset. Manageren til prinsessen forsikrer om at tittelen ikke skal brukes i markedsføring av selskapet.

I mai i år brukte Märtha Louise igjen tittelen i en kommersiell forbindelse. Under en sending for Sionearth introduserte Märtha Louise seg selv som prinsesse. Se video av hendelsen under:

Ny styreleder i Hest360

Märtha Louise er ny styreleder i selskapet Hest360, som hun tidligere har vært partner i, per 6. juli. Hennes manager Carina Scheele Carlsen er styremedlem i bedriften, det samme er Geir Kamsvåg, tidligere styreleder for selskapet. Carlsen er også kontaktperson i «PML International».

Samtidig som det registreres endringer i styret, melder selskapet også om flytting fra Revetal i Tønsberg til Son i Vestby.

Hest360 har som formål å “formidle alt om hestesport gjennom film, markedsføring, rådgivning og alt som står i den forbindelse”, heter det i Brønnøysundsregisteret.