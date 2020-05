– Å være en «bitch» har beskyttet meg på så mange måter

Naomi Campbell (50) har flere ganger innrømmet at hun har sinneproblemer, og en morgen i 2006 kokte det over for den britiske supermodellen.

Hun kunne ikke finne olabuksene sine og anklaget hushjelpen sin for å ha tatt dem. Etter hvert ble diskusjonen mellom dem så opphetet at Campbell kastet mobilen sin i hodet på hushjelpen, og hun måtte på sykehuset og sy flere sting.

Hendelsen skapte overskrifter verden over, og Naomi ble dømt til fem dagers samfunnstjeneste. Det var vanskelig å se for seg en av verdens mest glamorøse mennesker feie gatene og plukke søppel, men Naomi gjorde det på en måte bare hun ville gjort det:

Alle de fem dagene hun skulle utføre samfunnstjeneste, dukket hun opp i dyre designerklær. Den siste dagen slo hun virkelig på stortromma og kom gående ut av samfunnstjenesteavdelingen i en glitrende sølvkjole fra Dolce & Gabbana.

Naomi Campbell så ut som en million dollar til og med når hun var på vei for å gjøre samfunnstjeneste. Foto: Jason DeCrow/AP

Stolt, sint og skandaløs

Den legendariske supermodellen så glamorøs ut som alltid, og i en artikkel i W Magazine uka etter skrev hun at det ikke burde kommet som noen overraskelse.

– Dette er slik jeg kler meg og dette er hvordan jeg bærer meg selv. Hva forventer de at jeg skal gjøre, gå inn der og se trist og sleskete ut? Jeg har aldri sett trist og sleskete ut noen gang.

Det var ikke første gang Naomi hadde blitt dømt for vold mot en av sine ansatte. Hun har blitt anklaget for en rekke voldelige hendelser opp gjennom årene og har blitt straffet med bøter, samfunnstjeneste og sinnemestringskurs for fire av dem.

Men til tross for det dårlige ryktet hun har fått, har Naomi alltid beholdt sin stolte og skamløse holdning. Innen 2006 hadde åtte av hennes tidligere ansatte anklaget henne for å ha vært voldelig mot dem, og da svarte hun med å ha på seg en t-skjorte der det stod «Naomi slo meg.. Og jeg elsket det».

Måtte være dobbelt så god

Naomis vanskelige oppvekst kan være litt av grunnen til at hun alltid har opprettholdt en hard fasade. Faren hennes forlot moren da hun var gravid, og Naomi vokste opp i et røft strøk sør i London med moren, stefaren og halvbroren.

Naomi på forsiden av franske Vogue i 1988. Foto: Vogue

Den langbente skjønnheten ble oppdaget av en modelljeger da hun var 15 år, på en tid da svarte modeller var veldig underrepresentert i magasiner og reklamer.

Allerede da skjønte Naomi at hun hadde en rasediskrimineringskamp hun måtte utkjempe. Hun måtte jobbe enda hardere enn de blonde, blåøyde modellene for å komme seg opp og frem.

– Da jeg begynte å gå på auditioner og opptre, forstod jeg hva det betød å være svart. Man måtte legge inn ekstra innsats. Du måtte være dobbelt så god, skrev hun i selvbiografien sin i 2016.

Heldigvis så motebransjen potensialet i Naomi. Rett før 16-årsdagen sin havnet hun på forsiden av britiske Vogue, og noen år senere ble hun den første svarte modellen som hadde vært på forsiden av franske Vogue.

De første store supermodellene

På starten av 90-tallet var Naomi på toppen av karrieren. Hun reiste verden rundt, gikk motevisninger for designere som Chanel og Versace og ble kjent som en av de fem store supermodellene; Cindy Crawford, Christy Turlington og Linda Evangelista.

Naomi så på mange måter ut som alle andre modeller – høy og tynn med høye kinnbein. Men samtidig utstrålte hun en selvtillit og eleganse ingen andre kunne måle seg med.

– Ingen andre modeller går som Naomi. Ingen andre modeller får et antrekk til å bli levende på samme måte som Naomi. Jeg ble kjent med henne før vi begynte å jobbe sammen, og til og med når hun var så ung, var hun en av de mest glamorøse menneskene jeg har møtt , sa designeren Anna Sui til Vogue i 2015.

Claudia Schiffer (til venstre), Naomi Campbell og Cindy Crawford (andre fra høyre) blir fortsatt sett på som tre av tidenes mest ikoniske supermodeller. Foto: Luca Bruno/AP

I likhet med mange andre ekstremt suksessfulle stjerner, havnet også Naomi i trøbbel mens hun var i sitt ess. Den unge supermodellen jobbet beinhardt, men når kameraene ble skrudd av, druknet hun sorgene med alkohol og kokain.

I 1999 la Naomi seg inn på rehabilitering. Senere publiserte avisen Daily Mirror bilder av Naomi på vei ut av et møte med Narcotics Anonymous, og Naomi saksøkte avisen for de invaderende bildene.

Naomi vant rettssaken, og Daily Mirror måtte betale henne en erstatning på rundt 45.000 kroner. I vitneboksen i retten innrømmet Naomi at hun var rusavhengig, men at bildene fikk henne til å føle seg «sjokkert, sint, forrådt og krenket», ifølge NTB.

Kokainet fikk sinnet til å koke over

Etter dette har Naomi flere ganger fortalt åpenhjertig om rusavhengigheten. I et intervju med Diane Sawyer i 2006 sa hun at hun prøvde rusmiddelet for første gang da hun var 24 år.

– Jeg levde et liv hvor jeg reiste verden rundt og folk ga deg alt du ville ha. Jeg levde i en fantasi, noe som er veldig skummelt. Jeg tror det som er skremmende med kokain, er at du begynner å føle deg for selvsikker og uunnværlig, selv om ingen av oss er uunnværlige, sa hun.

Det var også på denne tiden Naomi begynte å få et dårlig rykte på seg for sitt temperament og divaholdning. Hun ble anklaget for flere og flere voldshendelser, ble mislikt i motebransjen og lot journalister vente i timevis for å få et intervju med henne.

I intervjuet med Diane Sawyer sa Naomi at det var kokainen som fikk henne til å koke over.

– Man får veldig kort lunte. Man blir usjarmerende. Den lille gløden i ansiktet ditt forsvinner, sa hun.

Naomi levde et utsvevende liv med mye alkohol og kokain på 90-tallet. Her var hun sammen med de to andre legendariske modellene Kate Moss og Christy Turlington. Foto: Anna Zieminski/AFP

– Å være en «bitch» har beskyttet meg

Men likevel fortsatte Naomi å gå over streken. I 2008 gikk hun berserk om bord på et British Airways-fly og måtte bli fulgt ut av politiet med håndjern ned til flyplassen igjen.

Raserianfallene hennes har skapt overskrifter verden over, og flere ganger har hun blitt stilt til veggs for sin frekke og aggressive oppførsel. I flere intervjuer har hun innrømmet at sinnet hennes er en forsvarsmekanisme fordi hun er redd for å bli forlatt – på samme måte som da faren forlot moren hennes da hun var gravid.

Hun har også sagt at den kalde fasaden hennes har beskyttet henne mot å bli tråkket på.

– Å være en «bitch» har beskyttet meg på så mange måter. Jeg har aldri opplevd den skumle siden av modellbransjen som mange andre har, for jeg har en holdning som sier «ikke kom nær meg» , sa hun til Barbara Walters i 2000.

Naomi Campbell på vei ut av retten på Manhattan i 2006. Campbell måtte forklare hva som skjedde da hun kastet en mobil i hodet på hushjelpen sin. Foto: Keith Bedford/Reuters

Har fortsatt mange jern i ilden

Uansett om det dårlige ryktet hennes er ufortjent eller ei, er det ingen tvil om at Naomi er et arbeidsjern. I de 33 årene hun har jobbet som modell, har hun vært på forsiden av utallige magasiner, gått visninger for verdens mest anerkjente designere og blitt selve definisjonen på begrepet supermodell.

Gjennom sin karriere har hun også kjempet mot rasediskriminering og banet vei for andre fargede modeller.

22. mai fylte Naomi Campbell 50 år, men i et intervju med The Sunday Times sier hun at hun ikke kommer til å roe ned tempoet av den grunn.

– Jeg liker ikke ordet «pensjonert». Hvis jeg ikke vil jobbe mer, kommer jeg ikke til å gjøre det. Men jeg kommer aldri til å si at jeg ikke vil jobbe mer. Jeg er en person som er ekstremt aktiv. Jeg liker å være aktiv, og tror jeg alltid kommer til å være det, sier hun.

