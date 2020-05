I fjor ble Loughlin (55) og ektemannen (56) anklaget for å ha betalt bestikkelser på flere millioner for å sikre døtrene sine plass på rolaget til University of Southern California, selv om ingen av dem drev med roing.

Torsdag gikk kjendisparet med på å erkjenne seg skyldig i den delen av tiltalen som omfatter delaktighet i svindel. De var også tiltalt for hvitvasking og bestikkelser, men påtalemyndigheten sa seg enig i å droppe disse tiltalepunktene, ifølge NTB.

Nå må Loughlin sone to måneder i fengsel og Giannulli må sone fem måneder. Det siste året har saken skapt overskrifter verden over, og til Page Six sier en ikke navngitt venn av Loughlin at skandalen har hatt enorme konsekvenser for paret.

Bakgrunn: Fengselsstraff i vente for Lori Loughlin og ektemannen

– Dette har ødelagt livet hennes

Lori Loughlin og en av døtrene, Olivia Jade (20). Foto: Chris Pizzello/AP

– Lori er den søteste personen, dette har ødelagt livet hennes allerede og jeg føler at saken har vært så stressende for henne at hun allerede har fått sin straff, sier kilden, og legger til:

– Hun har vært gjennom et helvete. Hun kommer til å måtte svi for dette resten av livet sitt.

Loughlin og Giannulli er bare to av de 50 velstående foreldrene som ble tiltalt for å betalt høye summer for å få barna sine inn på prestisjeskoler som University of California og Yale. 24 av foreldrene har nå erkjent seg skyldige i saken.

Lori Loughlin er kjent fra rollen som Becky i serien «Full House», og mannen hennes er motedesigner. I februar hevdet paret at de var uskyldige og at de kunne bevise det, men på torsdag tok de en helomvending.

Den anonyme kilden sier til Page Six at de har kastet bort mye penger fordi de ikke turte å erkjenne seg skyldige fra starten av.

Les også: TV-serien om Michael Jordan skaper sinne blant spillerne

«Frustrerte fruer»-stjerne måtte i fengsel

– Jeg syntes at de skulle ha innrømmet skyld fra starten av, de har kastet bort mye penger på å komme seg dit de er nå. Jeg tror at etter pandemien kom innså de at de ville få saken unnagjort fort, sier vennen til nettsiden.

«Frustrerte fruer»-skuespilleren Felicity Huffman (57) er også en av de involverte i den omfattende saken. Hun erkjente seg skyldig i april i fjor, og i retten skal hun ha brutt sammen i tårer mens hun forklarte seg.

– Jeg brøt loven. Det har jeg innrømmet, og jeg erklærte meg skyldig i denne forbrytelsen. Det finnes ingen unnskyldning eller begrunnelse for handlingene mine. Punktum, sa hun ifølge CNN.

Huffman ble dømt til 250 timers samfunnsstraff, en bot på 280.000 kroner og 14 dagers fengsel. Hun ble løslatt fra fengselet i oktober i fjor.

SE VIDEO: Felicity Huffman fikk 14 dager fengsel – hjemløs kvinne fikk 5 år: