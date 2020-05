Et gammelt britisk krimmagasin viser at Agatha Christie potensielt kan ha lest Rivertons «Jernvognen» før hun skrev en av sine mest berømte romaner, The Murder of Roger Ackroyd. Fortellingene bruker det samme sentrale grepet.

– Jeg sier absolutt ikke at Agatha Christie stjal ideen, mange kan ha samme idé, men det er fantastisk spennende å tenke på at hun kanskje kan ha lest Rivertons roman før hun begynte på Roger Ackroyd, sier den britiske oversetteren Lucy Moffatt, som bor i Norge.

Hittil har det vært vanlig å anta at Jernvognen ikke forelå på engelsk før i 2005, men oversetteren har gjort sitt eget detektivarbeid og funnet ut at det fantes en engelsk oversettelse av Stein Rivertons «Jernvognen» allerede i 1924.

Jernvognen (1909) er den mest anerkjente av den norske kriminalforfatteren Stein Rivertons bøker, og The Murder of Roger Ackroyd (1926) en av Christies.

«The Murder of Roger Ackroyd» er den tredje romanen der Hercule Poirot figurerer som detektiv.

– Ett klart fellestrekk



Moffatt har nylig oversatt Stein Rivertons krimklassiker til engelsk på Lightning Books. Gjennom sitt eget detektivarbeid på nett har hun funnet ut at selveste Agatha Christie kan ha vært inspirert av verket.

Forfatter og journalist Sven Elvestad (Kristofer Elvestad Svensen). (1884-1934). Psevdonym Stein Riverton . Foto: NTB-arkiv / SCANPIX

– Det er helt klart at hvis man har lest både The Murder of Roger Ackroyd og Jernvognen er det ett trekk som er veldig klart felles, sier oversetteren.

Det har lenge vært antatt at Rivertons klassiker først var tilgjengelig på engelsk i 2005, men under sitt arbeid med oversettelsen kom Moffatt over lister på nett som viste at Jernvognen ble trykket i sin helhet i britiske Tip Top Stories of Adventure and Mystery i april 1924. Magasinet ble utgitt bare i en seksmåneders periode fra 1923 til 1924 før det ble slått sammen med Sovereign Magazine.

Og det var her, i Tip Top, sammen med science-fiction- og mysterie-fortellinger, at Moffatt fant en henvisning til Rivertons roman i obskure kildelister på nett. Og ganske riktig; da hun kontaktet British Library for å finne ut mer fikk hun bekreftet at Jernvognen i sin helhet ble trykket i Tip Top i 1924, omtrent på samme tid som Christie begynte å tenke på romanen om Roger Ackroyd, den tredje fortellingen der Hercule Poirot er detektiven.

Obs! Spoiler

De som ikke vil vite mer om handlingen i bøkene bør unngå å lese videre herfra.

Det sentrale grepet i begge fortellingene er nemlig ...

... at det er fortelleren som er morderen. Det har tidligere vært vanlig å mene at Christie var først ute med dette fortellergrepet på engelsk, men Moffatts undersøkelser tyder altså på at Riverton kan ha vært først ute.

– Rivertons roman var altså oversatt til engelsk allerede i 1924, to år før Christies bok kom ut.

Roger Ackroyd var kontroversiell da den kom ut på grunn av dette grepet. Noen mente det var urettferdig, siden det fantes regler for krim.

Men det finnes allerede to kjente inspirasjonskilder til Roger Ackroyd. Senere i livet skrev Christie til Lord Mountbatten og takket for at han hadde foreslått at hun kunne gjøre fortelleren til den skyldige i sin neste bok. I samme brev skriver hun at hennes svigerbror hadde kommet opp med den samme ideen, melder The Observer.

– I slutten av mars 1924 foreslo Mountbatten for henne at hun kunne bruke dette grepet. Det var omtrent på samme tid som magasinartikkelen med Riverton-romanen kom på trykk. Jeg sier ikke nødvendigvis at Christie leste det magasinet, men det er en interessant tanke at den kom på engelsk rundt tiden hun vurderte å skrive en slik bok, sier Moffatt.

– For all del – ikke et plagiat



I 1926 ga Christie ut en novelle i et tidsskrift som het Sovereign Magazine under pseudonym.

– Det som er litt pirrende her er at Tip Top Mystery Adventures – som ga ut Jernvognen – hadde blitt en del av Sovereign. Det er altså fullt mulig at Christie hadde lest Rivertons roman, sier Moffatt.

– Jeg sier for all del ikke at den er et plagiat, det er veldig forskjellige historier.

Konteksten de har satt morderen i er veldig forskjellig. Christies bok foregår i en engelsk småby med et stort persongalleri. Jernvognen er veldig mye mer intern fordi fortelleren blir veldig påvirket av alle handlingene, og blir mer og mer paranoid. Jernvognen handler mye om stemningen.

Det er i dag stor interesse for norsk og nordisk krim i Storbritannia, og Jernvognen er en helt sentral del av utviklingen av krimromanen i Norge, det er en nøkkeltekst.

– Det er interessant å få litt oppmerksomhet om denne delen av norsk kriminalhistorie. Kanskje boka nå kan nå ut til et bredere publikum, sier Moffatt.

Poirot tar saken



I Christies roman trekker Poirot seg tilbake til en landsby nær hjemmet til vennen Roger Ackroyd. Kort tid etter blir Ackroyd drept, og Poirot tar saken. Det er en Dr Sheppard som har fortellerstemmen og beskriver Poirots etterforskning.

I Jernvognen blir en mann funnet død ved et pensjonat på en øy på Sørlandet. Noen dager senere finner man et nytt lik på samme sted. Henger de to sakene sammen? Kan dødsfallene knyttes til en fire år gammel forsvinningssak? Og hva har den mystiske jernvognen man kan høre lyden av på nettene med saken(e) å gjøre? skriver bokselskap.no.

Jernvognen kommer stadig i nye utgaver og er oversatt til flere språk.

Sven Elvestad, født i Halden, var en norsk journalist og forfatter. Under pseudonymet Stein Riverton skrev han en rekke anerkjente detektivromaner.