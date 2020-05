Nasa og Tom Cruise har vært i samtaler om å filme en spillefilm i verdensrommet, melder New York Times.

Nasa-sjef Jim Bridenstine bekreftet nyheten tirsdag. «Vi trenger populære medier til å inspirere en ny generasjon ingeniører og forskere», skrev han på Twitter.

57-åringen skal etter planen om bord i Den internasjonale romstasjonen, i det som vil bli den første spillefilmen filmet utenfor jorden, melder Sky News . En talsperson for Nasa bekrefter overfor CNN at Cruise vil skytes opp i rommet og filme om bord i romstasjonen, som går i bane omkring 402 km over jorden.

Astronauter har bodd om bord i romstasjonen kontinuerlig siden 2000, og noen få styrtrike turister har vært innom gjennom årenes løp.

Første skuespiller i rommet

Noen få filmer er laget om bord i romstasjonen, inkludert en IMAX-dokumentar fra 2002 der Cruise hadde fortellerstemmen. Men Tom Cruise vil bli den første skuespilleren i rommet, skriver CNN.

Selv om det har blitt innspilt dokumentarer og reklamer på romstasjonen tidligere vil dette være den første spillefilmen spilt inn på romstasjonen.

Plottet til filmen er ikke gjort kjent, men det skal dreie seg om en action-adventure film som ikke er del av Mission: Impossible-serien. Enkelte av Cruises tidligere filmer har vært gjort i nært samarbeid med føderale myndigheter. Marinen bidro til innspillingen av «Top Gun» i 1986.

Det blir nok likevel lenge til oppskytningen, prosjektet har foreløpig ikke engang et studio i ryggen.

Skuespiller Tom Cruise i filmen Top Gun: Maverick. NTB Scanpix/AP.

SpaceX mulig partner

Den internasjonale romstasjonen ble bygget i samarbeid mellom flere dusin land, men USA og Russland er de viktigste operatørene. For øyeblikket er Russland det eneste landet som kan sende astronauter til og fra romstasjonen, men det privateide SpaceX er ventet å gjennomføre sin første bemannede ferd senere denne måneden.

Nettstedet Deadline har meldt at Cruise-prosjektet vil involvere SpaceX, men selskapet har ikke bekreftet dette.

Selv før romfartøyet står ferdig selger SpaceX billetter til romturister for 55 millioner stykket til romturister. Disse flygningene er det mer enn et år til.

