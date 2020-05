Goldie Hawn er en av de største Hollywood-stjernene, men det er ikke slik hun ser det selv. Ok, så vant hun en Oscar som 24-åring, for sin rolle mot Ingrid Bergman og Walter Matthau i komedien «Cactus Flower» fra 1969, og var publikumsfavoritt gjennom store deler av 1970-, 80- og 90-tallet. Den ultimate ironiske, tøffe blondinen utvidet - med suksess - til å produsere også, filmer som «Private Benjamin» og «Overboard». Kurt Russel, hennes motspiller i den siste, har vært partneren hennes i 37 år. Og likevel sier hun:

– Jeg anser meg selv mer som en danser enn noe annet.

Kurt Russell og Goldie Hawn under et arrangement fra The Women's Cancer Research Fund's i februar 2019 i Beverly Hills, California. Foto: Frazer Harrison / AFP

Moren hennes var danselærer. Og – før berømmelsen – opptrådte Hawn både som ballerina og go-go-danser, før hun ble oppdaget i en cancan-rekke i Los Angeles og rekruttert til TV-komedie. Hun go-go-danset på TV også, barbeint iført bikini, med graffiti over hele kroppen. Selv nå, i en alder av 74, legger hun ut videoer av seg selv der hun danser rundt i hjemmet sitt, med en nesten barnlig mangel på selvbevissthet.

Mens hun snakker til meg på telefonen (som en «motormaskin», som hun selv sier det) i mer enn en time om berømmelse, meditasjon, om å navigere patriarkiet og om å vite når man skal kaste inn håndkleet, ser jeg henne for meg i det vakre Brentwood-hjemmet som man får et glimt av på Instagram, der en kjele med kraft fra bein koker på kjøkkenet.

– Det vi har inni oss er verdifullt og viktig



Hawn ser på dansing som en matafor.

– Når jeg snakker om å danse gjennom livet, handler det egentlig om hvordan vi beveger oss fremover. Det er hvordan vi møter dagen, hvordan vi går inn i et rom, hvordan vi tar oss sammen og føler at det vi har inni oss er verdifullt og viktig, sier hun.

I de videoene opplever hun «forlatthet, men samtidig fryktløshet», sier hun.

– Hvis du kan uttrykke deg selv uten å være redd for å se dum ut – danse som om ingen ser på, ikke sant? – synes jeg det er en vakker ting.

Med Hawns lidenskap for velvære, kunne man kanskje ha forventet at hun skulle ha et Goop-aktig livsstilsmerke. I stedet slo hun seg i 2003 sammen med akademikere innen psykologi, nevrovitenskap og utdanning og lanserte «Mind Up», som er et enkelt og morsomt pensum for bevisst læring, som nå brukes rundt i verden – og i 250 skoler bare i Storbritannia og Irland.

Hawns store idé var at elever skulle lære om hvordan hjernen og følelsene sine, og hvordan de kunne roe og regulere dem, med «hjernepauser» tre ganger daglig – fem minutter med mindfulness-meditasjon og andre dokumenterte positive psykologiske taktikker, slik som å føre takknemlighetsdagbok. For å hjelpe barn med å komme seg gjennom covid-19-pandemien, har Hawn spilt inn en guidet «hjernepause», og gjort den tilgjengelig gratis på appen Moshi: Sleep and Mindfulness og via nettsiden til Mind Up. Jeg har prøvd den sammen med mine barn og kan bekrefte at den er vel så avslappende for voksne.

– En veldig merkelig reise å bli stjerne så raskt

Allerede fra tidlig på 70-tallet var Hawn kjent for massene, takket være den Oscar-prisen og hennes regelmessige opptredener på humorprogrammet «Rowan and Martin’s Laugh-In».

– Det var en veldig merkelig reise, det å bli stjerne så raskt. Jeg var urolig. Jeg visste ikke hvor jeg var på vei. Jeg gikk til psykolog da jeg var 21 år gammel og fortsatte i rundt 8 år, for å prøve å forstå sinnet mitt, psyken min, og hvordan jeg kunne følelsen av glede igjen.

Goldie Hawn i et humorshow på TV i juni 1972. Foto: AP / NTB scanpix

Da hun var 26 år, i 1972, minnes hun at meditasjon var i vinden.

– Du vet, Beatles drev med meditasjon.

Hun ble tatt inn på et senter for transcendental meditasjon, og gitt et mantra, slik som er skikken, som skulle gjentas stille om igjen og om igjen – og aldri deles.

– Det er ikke tittelen på det som er så viktig, for meditasjon er bare en måte å trene hjernen din til å roe seg ned og så videre, sier Hawn.

– Det finnes alle mulige slags navn på det nå. Men min opplevelse var visceral, det var fantastisk. Jeg gjenoppdaget noe i den ene øvelsen. Jeg kan ikke beskrive den gleden som kom tilbake til meg. Det var en transformerende aha-opplevelse for meg. Den stabiliserte tankene mine og ga meg en del av mitt indre som var bare min. Ingen kunne røre den. Det var mitt indre univers, og det er noe jeg har fortsatt med siden den gangen.

Hun hadde på en måte et forsprang.

– Det å starte som danser, ga meg et aspekt av tilstedeværelse som jeg ikke engang innså at jeg fikk. Fordi det å danse innebærer å være oppmerksom på hver del av kroppen din mens du beveger deg. Det er som meditasjon i seg selv, sier hun.

– Alltid interessert i situasjoner kvinner måtte håndtere



70-tallet var hektisk, med flere filmer, inkludert «Shampoo», med Warren Beatty, Julie Christie og Carrie Fisher, og «There’s a Girl in My Soup med Peter Sellers. Etter at hun ble skilt fra sin første ektemann, danseren og regissøren Gus Trinkonis i 1976, giftet hun seg med musiker Bill Hudson, som hun fikk en sønn, Oliver, og en datter, Kate, med. Hawn og Hudson skilte seg i 1982, året før hun og Russel ble et par. Russel hadde også en sønn, og de to fikk en sønn til sammen, Wyatt, i 1986.

Hawn beskriver 80-tallet som en god periode med oppgivelse, bra musikk og mye moro.

– Mange av filmene vi lagde da var feelgood-filmer. De lager ikke så mange av dem lenger.

Det gjør henne trist, for ikke bare var de «veldig, veldig, veldig morsomme».

– De handlet også virkelig om noe. Jeg produserte mange filmer, og jeg var alltid interessert i situasjoner som kvinner var nødt til å håndtere, sier hun.

Å spille en kvinne som var en «fisk på land» i en macho-rolle, og til syvende og sist gjøre det bedre enn mennene, begeistret henne, enten det var som soldat i «Private Benjamin» (som hun ble nominert til nok en Oscar for), eller det var som amerikansk fotball-trener i «Wildcats» (1986), der Wesley Snipes og Woody Harrelson debuterte på kinolerretet.

– Mye var på kanten



– Kvinner var mitt naturlige fokus, fordi det ikke alltid er lett å ha makt og være kvinne.

Det var sant også utenfor filmlerretet.

– Det var slik det var. Det var ikke slik at alle menn var forferdelige eller at situasjonen var uutholdelig. Men det var et kulturproblem.

Hun tror at #MeToo-bevegelsen gjør en forskjell.

– Men den gangen måtte vi finne vår egen vei rundt i det patriarkiske samfunnet. Hvordan menn, kulturen og verden så på kvinner … Mye av det kunne være på kanten.

– Jeg gikk gjennom det der. Mye av det kunne være: «Du er mektig nå; hvem tror du at du er?» Noe av det hindrer kvinner fra å gjøre ting de har lyst til å gjøre, og i forhold kan det få kvinner til å ha lave tanker om seg selv.

– Hadde ikke tenkt til å sitte å vente på at telefonen skulle ringe

90-tallet var snilt med Hawn, med «First Wives Club» i 1996, der hun spilte mot Bette Midler og Diane Keaton, som et høydepunkt.

– Jobben vår er fantastisk, og fortsetter å være det, sier Hawn som nettopp har spilt kona til julenissen som spilles av Russell i en Netflix-spesial til neste jul.

Men etter at hun rundet 50 år, lagde hun ikke film på 15 år.

– Jeg hadde ikke tenkt til å sitte å vente på at telefonen skulle ringe. Og jeg hadde i hvert fall ikke tenkt til å fortsette å produsere filmer, fordi jeg hadde produsert i omtrent 25 år og ville ikke gjøre det mer. Jeg hadde gjort det, jeg gjorde det, jeg var ferdig. Flott, men på tide å gå videre, sier hun.

– Jeg har mange interesser, jeg er fascinert av den menneskelige tilstanden, spiritualiteten og religiøsiteten, sier hun.

Goldie Hawn og Kurt Russell under Goldie's Love In For Kids i 2017. Foto: Jordan Strauss / AP / NTB scanpix

Hawn begynte med research for en TV-dokumentar om lykke, med fokus på hjerne, og hun ble slått av den høye selvmordsraten blant unge mennesker.

– Barn tok mer piller og psykotropiske legemidler. Herre Gud, hva skjedde med barndom?

Hun husker vemodig sin egen ungdom med ulåste dører, da hun hang rundt sammen med vennene da de lette etter bilder i skyene – eller knuste steiner.

– Vi vasket steinene, satte dem i solen og så på hvor vakre de var. Men nå er barna våre på nett, og ser på ting som hjernen deres ikke er utviklet nok til å forstå.

I 2001 ble 11. September starten på en perioden med frykt og sorg. Hawn vraket dokumentarideen og brukte heller alt hun hadde lært om hjernen i prosjektet «Mind Up».

Det tok 18 måneder å lage programmet sammen med forskere, psykiatere, trenere og lærere.

– Det var veldig spennende!

Hawn og Russell flyttet til Vancouver, så sønnen Wyatt kunne satse på drømmen om å bli hockeyspiller, og hun begynte å jobbe med akademikere ved University of British Columbia, for å forske på og demonstrere de positive effektene av pensumet, som har barn fra førskolealder til rundt 13 år som målgruppe.

Resultatene var fantastiske, forteller hun.

– Disse barna hadde endret seg i løpet av fire måneder, og hadde en helt ny måte å være på. De forsto de emosjonelle systemene i hjernen, at hippocampus er der de har minner og amygdala er der «sloss eller flykt»-responsen aktiveres.

De lærte hvordan sterke følelser kan ta over den prefrontale korteksen og tåkelegge rasjonell tenking.

– Vi må vite at vi må roe oss ned så vi kan ta gode avgjørelser, sier Hawn.

– Mind Up-barna har kontroll over tankene sine, over frykten sin. De vet hva de skal gjøre, puste og fokusere for å få en hjernepause.

Goldie Hawn sammen med datteren Kate Hudson, som har gått i morens fotspor, under den 24. årlige Screen Actors Guild Awards i Los Angeles i 2018. Foto: Jordan Strauss / AP / NTB scanpix

– Det vil muntre deg opp!



Annet enn å ta regelmessige hjernepauser, handler Hawns tips for å holde seg positiv i disse karantenetider om å glede andre.

– Og før du legger deg, tenk på tre ting som gikk bra i dag. Jeg bryr meg ikke om det er en litt «crazy» ting, det spiller ikke noen rolle.

Ja, og så er det dansing, så klart.

– Sett på noe musikk du elsker, og hvis du ikke kan danse, gjør ti minutter med øvelsen «jumping jacks». Det vil muntre deg opp!

Hun sier at etter at vår telefonsamtale er over, skal hun ikke se på telefonen sin mer.

– Jeg skal gå rett ut på tur i nabolaget mitt. Jeg går rundt tre fire miles.

Så skal hun løfte vekter.

– Farlig å vurdere deg selv ut ifra hvordan andre ser deg

Reese Witherspoon har kalt Hawn en av hennes viktigste helter, fordi hun alltid har vært kjent som en morsom og smart kvinne i Hollywood. Etter å ha skapt et navn for seg selv gjennom «Legally Blond», burde Witherspoon ha et godt øye for geniale kvinner som gjemmer seg bak en jenteaktig fasade. Liker Hawn å være en rollemodell?

– Jeg kjenner Reese og hun er bare nydelig, sier Hawn.

– Hun er en elskling og hun er så smart og jeg er så stolt av henne. Men det er veldig farlig å vurdere deg selv ut ifra hvordan andre ser deg.

Imaget hennes betyr ikke at det ikke finnes øyeblikk av tristhet, usikkerhet og frykt, forteller Hawn.

– Jeg var redd for atombomber da jeg var liten. Men jeg tror jeg ble føtt med et høyt settepunkt for lykke. Det er i min natur alltid å oppsøke solen. Og det er antagelig den beste delen av min natur.

Oversatt og tilrettelagt av Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited