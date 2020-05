Den åtte episoder lange serien produseres av Imagine Television Studios og CBS. Den er basert på en artikkel hos Texas Montly ved navn: «Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild», melder Variety.

CBS TV tok opsjon på tv-rettigheter til artikkelen i juni 2019. Fortellingen handler om Joe Schreibvogel, en eksentrisk eier av en dyrehage i Oklahoma som kjemper for å beholde parken sin. Den vil ta for seg hvordan han ble karakteren «Joe Exotic».