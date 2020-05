Forrige uke fortalte kona til skuespilleren, Nancy Sheppard, til TMZ at hun og Pantoliano (68) var på tur i nabolaget da ulykken skjedde.

To biler krasjet inn i hverandre, den ene bilen skrenset mot Pantoliano og fikk ham til å falle bakover mot et tregjerde.

Pantoliano slo hodet sitt mot gjerdet og ble skadet i den ene skulderen og det venstre benet. Ambulansen kom fort og skuespilleren måtte sy noen sting i hodet.

I helgen la kona hans ut et innlegg på Instagram hvor hun sa at han nå er hjemme og hviler. Han skal også ha tatt CT av hodet for å finne ut hvor alvorlig hodeskaden er.

«Joe er hjemme og samler krefter. Han har fått en alvorlig hodeskade og fått et kraftig trykk mot brystet. Han kommer til å være fraværende på sosiale medier mens han kommer seg.

Takk for alle lykkeønskningene og for de positive vibbene. Fortsett med det! Vi skal lese dem for å få han til å bli frisk!» skriver Sheppard i innlegget.

Skuespillerens manager, Barry McPherson, har også bekreftet ulykken til nettstedet Variety.

Joe Pantoliano har spilt i flere kjente filmer som «The Matrix» og «Bad Boys», men er aller mest kjent for rollen sin som den uforutsigbare gangsteren Ralph Cifaretto i TV-serien «The Sopranos».

Pantoliano giftet seg med den tidligere modellen Nancy Sheppard i 1994. De har fire barn sammen, og Pantoliano har også to barn til fra et tidligere forhold.