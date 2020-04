Tidligere denne måneden kom det frem at skuespilleren Nick Cordero (41) måtte amputere benet sitt etter å ha fått en blodpropp i benet som følge av coronaviruset.

Siden har kona Amanda Kloots (38) delt flere oppdateringer på sosiale medier om hvordan det går med ektemannen.

Bakgrunn: «Lilyhammer»-skuespiller måtte amputere beinet etter covid-19

Cordero og kona håpet på at situasjonen skulle bli bedre etter amputasjonen, men nå viser det seg at han har fått blodforgiftning som følge av en infeksjon i lungene.

Får antibiotika og blodtrykksmedisiner

– Vi hadde en tøff dag i går. Nick fikk en infeksjon i lungene som gikk inn i blodet hans, og han fikk blodforgiftning. Grunnen til dette var infeksjonen i lungene, så legene gikk inn og renset opp i lungene hans og ga ham blodtrykksmedisiner for å få blodtrykket hans til å stabilisere seg, sier Amanda Kloots i en oppdatering på Instagram.

Til tross for de uventede komplikasjonene sier Kloots at mannen hennes nå føler seg mye bedre og at han gjør stor fremgang.

– Han vennes nå sakte av blodtrykksmedisinene og har fått sterk antibiotika for å bli kvitt infeksjonen i lungene, sier hun.

Nick Cordero er kjent for å ha spilt i flere Broadway-musikaler og filmer. I 2014 spilte han også rollen som Pasquale Lento i den norske serien «Lilyhammer».

Var livstruende syk

Cordero giftet seg med danseren Amanda Kloots i 2017, og i fjor fikk de sønnen Elvis sammen. Hun har flere ganger fortalt at hun er redd for hva som kommer til å skje med ektemannen.

Les også: «Crocodile Dundee»-stjerne døde av corona

For noen uker siden ba hun følgerne sine om å be for ham.

– Hele verdenen min har stoppet opp. Vær så snill å be for ektemannen min. Han kjemper for livet sitt akkurat nå. Elvis og jeg trenger deg, Nick Cordero. Det er på tide å kjempe, skrev hun på Instagram.