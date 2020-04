Det var mange som ble sjokkert da Petter og Gunhild Stordalen fortalte at de skulle flytte fra hverandre i fjor.

De giftet seg i 2010 og har holdt sammen gjennom store opp- og nedturer. I et nytt intervju med svenske Femina forteller Gunhild om hvorfor de valgte å gå fra hverandre.

– Jeg vet at det er mange som har vanskelig for å forstå hvorfor vi som var så bra sammen ikke klarte det. Men samtidig må man forstå at en tilværelse der man er syk hele tiden innebærer ekstremt store påkjenninger. Vi trodde hver gang jeg fikk gjennom en behandling at «nå, nå blir det bedre», men så ble jeg syk igjen, sier hun.

Fikk tilbakefall

Gunhild fikk påvist den livstruende sykdommen systemisk sklerose i 2014. Årene etter gikk hun to ganger gjennom en avansert og risikofylt stamcellebehandling i Nederland.

Først så behandlingen ut til å virke, men flere ganger fikk hun tilbakefall.

– Sykdomsutviklingen gjentok seg. Jeg fikk de samme symptomene. Jeg begynte å klø, ble stivere i huden, smertene i leddene og senebetennelsene kom tilbake, sa hun til Skavlan i 2018.

Til Femina forteller hun at kampen mot sykdommen tæret på forholdet med Petter.

– Petter er mitt livs største kjærlighet

– Petter elsker mandager og er ekstremt optimistisk. Han har hele tiden vært den som har motivert meg og sagt at «det her klarer vi», men det er slitsomt å ha den rollen i så mange år. Det tærte på forholdet vårt når jeg ble syk igjen og ingen visste hva det var, sier hun.

Selv om Gunhild og Petter ikke er sammen lenger, er de fortsatt veldig nære. Etter Gunhild og Petter gikk fra hverandre skrev VG at han hadde kjøpt leilighet til henne og at han kom til å fortsette og støtte Gunhilds organisasjon EAT.

– Petter er mitt livs største kjærlighet. Han kommer alltid til å være det. For meg er det Petter eller ingen, sier Gunhild til Femina.