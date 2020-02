Meghans far kritiserer paret

I et intervju med en TV-kanal fra Alaska er Thomas Markle nådesløs mot sin datter og svigersønn.

Han er intervjuet i kjølvannet av nyheten om at Meghan Markle og prins Harry har sagt fra seg sine roller som kongelige og flytter til Canada for å leve et «vanlig» liv.

Paret har fått dronning Elisabeths støtte etter at de har sagt seg villig til ikke å bruke kongelige titler, samt at de ikke lenger vil motta apanasje og at de i tillegg skal betale tilbake mangfoldige millioner kroner av skattekroner som ble brukt til å pusse opp boligen deres.

– Det er skuffende fordi hun faktisk klarte å leve en hver liten jentes drøm. Alle jenter drømmer om å bli en prinsesse. Hun ble det, men nå kaster hun det bort for det som ser ut som penger, sier Thomas Markle i intervjuet.

Han kaller det hele flaut og pinlig.

Far og datter har i en årrekke hatt et anstrengt forhold, og Thomas Markle ble ikke invitert til det kongelige bryllupet. Faren tviler på at det kommer til å bli bedre.

– Jeg kan ikke ser for meg at hun vil kontakte meg, særlig ikke nå. I lys at det jeg sier til dere nå, vil hun neppe kontakte meg, ikke Harry heller for den saks skyld, sier faren og legger til:

– Jeg synes de begge er i ferd med å bli til tapte sjeler. Jeg vet ikke hva de søker, og jeg tror ikke de heller vet hva det er.