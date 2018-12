Rose McGowan om utfordringene i USA: – En dødelig cocktail

Rose McGowan er ferdig med «propagandamaskinen» Hollywood. Nå ruster hun seg til å kjempe videre for forandringer i samfunnet. Og ikke minst, mot traumene etter voldtekten som startet en verdensbevegelse.

Eks-skuespiller Rose McGowan (45) har et intenst blikk. Det slipper deg ikke. Hun krever å bli tatt på alvor. Det kravet har fått enorme konsekvenser over hele verden.

I 2016 sådde den amerikanske skuespilleren frøene til det som skulle bli bevegelsen #MeToo. En tweet som impliserte filmmogul Harvey Weinsteins seksuelle overgrep mot henne, startet en offentlig samtale om maktmisbruk, kvinnemishandling og seksuell utnyttelse i Hollywood. Utviklingen spredte seg raskt til flere bransjer på et globalt plan.

– Det handler om maktmisbruk. Det handler om et samfunn som har så mange sårede mennesker som er ødelagte - hva slags samfunn er det? Jeg tenkte at samfunnet kanskje trengte litt hjelp, forteller McGowan til ABC Nyheter.

45-åringen har en utstråling som fyller rommet. Den er både intens og kraftfull. Hun sitter fremoverlent i en stor stol i biblioteket til Grand Hotel i Oslo.

Rose McGowan er klar til kamp.

– Noe å være stolt av

Hun er i hovedstaden for å åpne «Xynteo Exchange 2018», en internasjonal ledersamling. Fokuset i år er endring og vekst. McGowan mener den må skje hurtig, og har et konkret forslag til hvordan:

– Vi har alle jobbet på steder hvor man tenker: «hadde ikke det vært flott hvis den ene personen ikke var her?». Så kvitt deg med den personen. Ønsker man seg ikke et bedre arbeidsmiljø og et sunnere samfunn? spør hun.

McGowan var blant dem som indirekte startet #MeToo, men er skeptisk til medias maling av bevegelsen emnekaggen skapte. Hun synes kvinner blir fremstilt som sinte figurer som ønsker å ta menn. Hun tror kjernen av bevegelsen er ganske annerledes.

– Media får det til å virke som det er tusenvis av kvinner med høygafler som går på gatene og leter etter menn å angripe.

– Jeg tror ikke det er det dette handler om. Jeg tror vi bare har vekket veldig mange mennesker, kvinner og menn, og vist hva urettferdighet og maktmisbruk er. Det er noe å være stolt av, sier McGowan og lener seg tilbake i den store stolen.

Ikke lenger skuespiller

McGowan er kanskje mest kjent for sine roller i 90-tallsserien «Charmed» og skrekkfilmen «Skrik». Hun har trukket seg tilbake fra yrket, og ønsker ikke lenger å bli stemplet som en skuespiller.

– Jeg gjør så mye forskjellig at det er vanskelig å kalle meg noe. Jeg finner fortsatt ut av det, og jeg tror ikke jeg trenger kun én merkelapp - men skuespiller er det i hvert fall ikke.

I løpet av intervjuet finner hun plutselig sin merkelapp: «social educator». Hun ønsker å vekke samfunnet ytterligere, og dedikere sin tid til det.

Rose McGowan i 2007, slik mange husker henne. Hun mener dette var en del av en falsk identitet hun ble tildelt av Hollywood. Foto: Matt Sayles / AP

McGowan skammer seg ikke over sin skuespillerfortid. Hun likte å spille roller, spesielt actionroller. Hun gjorde de fleste av sine egne stunts, borsett fra stuntene som innebar å bli angrepet av en mann. Det ble «for triggende og ville skadet motspilleren».

Det var resten av filmbransjen og Hollywood, som hun kaller for en «propagandamaskin», som var problemet.

– Jeg ser ikke på meg selv som en del av Hollywood. Jeg kommer derfra, men jeg er ikke en av dem, sier McGowan hardt.

Det isblonde, korte håret er en skarp kontrast til hvordan hun så ut i sine ungdomsdager som tenåringsidol. Da var det lange, mørke lokker og røde lepper som var hennes uniform.

– Det var som å gå med en falsk identitet konstant, og det er den identiteten verden dømmer deg ut ifra. En hud som ikke er din. Det er virkelig slitsomt. Det føles mye ærligere nå.

– Så absurd at du må le

45-åringen er ikke ferdig med å kritisere Hollywood, og fortsetter:

– Oscarutdelingen er absurd.

Hun poengterer at personene som er røttene til alle problemene til Hollywood, er de samme som sitter i komiteene for å velge nominerte og vinnere av priser. Det er mennesker hun ikke ønsker skal stemme på henne.

– Funker for meg, for jeg får jo ikke stemmene deres uansett, sier hun abrupt, og ler for første gang i intervjuet. En kort, men ektefølt latter.

Hun legger merke til det selv, og sier:

– Det overrasker folk at jeg ler. Alle forventer en dødsalvorlig person. Alt er så absurd at du må le av det. Under de mest forferdelige hendelsene i fjor, måtte jeg le. Hvis ikke, hadde jeg blitt gal.

– Dødelig cocktail

McGowan er i dag mer fokusert på å bedre samfunnet fra innsiden, og snakke om store temaer som opptar USA. Mental helse, våpenloven og maktmisbruk er de fremste problemene til hjemlandet som opptar henne.

– Mental helse er roten til mange av våre problemer i vårt samfunn. Vi håndterer det ikke, spesielt ikke i Amerika.

Rose McGowan under Women's Convention i oktober i fjor, ikke lenger etter hun fortalte offentlig om Weinsteins overgrep på henne. Foto: Paul Sancya / AP

Hva er Amerikas største problem - våpenloven eller mangelen på behandling av mental helse?

– Å, Gud, nå er det jo en samlet problemstilling. Hva tenker man når noen skyter hele familien sin eller inne på et shoppingsenter? Man tenker at de må være mentalt syke, og til en stor grad er de det. Jeg vet ikke hva som kommer først. Jeg vet bare at våpen er det siste som bør være tilgjengelig for mennesker med slike problemer.

McGowan puster dypt, og setter seg frem i stolen igjen. Hendene finner hverandre i fanget hennes. Blikket holdes på vasen på glassbordet foran henne et øyeblikk, før ordene kommer til henne:

– Det er en dødelig cocktail. Et samfunn bør ikke være sånn.

Forrige uke opplevde USA nok en gang en masseskyting, denne gangen på et sykehus i Chicago. Fire ble drept. Det satte sinnet i kok for McGowan.

Dear .@POTUS I’d like to discuss mental health in America with you. I believe by revamping the mental health system you could help solve the gun problem. You keep your guns, we get mental health funding and humane care. Does that seem like a fair trade? #MentalHealthSupport — rose mcgowan (@rosemcgowan) 19. november 2018

– Jeg vet ikke hva som kom over meg, men jeg tweetet til Donald Trump. Realiteten er at Amerika aldri kommer til å gi slipp på våpnene sine. Så hvorfor gjør vi ikke en byttehandel - behold våpnene dine, men skap gode fasiliteter for behandling av mental helse. Vi må få det tilbudet og sikkerhetsnettet på plass.

McGowan påpeker at det per dags dato er fengsler som utgjør de største fasilitene for behandling av mental helse i USA.

– Det er ikke er trygt samfunn, mener den tidligere skuespilleren. Hun grøsser.

– Det var et mareritt

Tidligere i år utga McGowan selvbiografien «Brave». Her går hun blant annet i

detalj om hvordan hun ble voldtatt av Harvey Weinstein som 23-åring. Han var 44 år på det tidspunktet, og var Hollywoods hovedmann. McGowan var en fersk skuespiller som trodde filmherskeren ville diskutere fremtiden hennes. Etter en halvtimes prat om nettopp det, ble McGowan presset opp mot en jacuzzi og voldtatt.

– Seksuelle overgrep handler igjen om mental helse. Tror du #metoo og åpenheten rundt temaet kan bedre eller forverre ofres psykiske tilstand?

–Takk for at du spør om det. Jeg tror det kommer til å bedre mental helse på lang sikt. På kort sikt har det vært et veldig triggende år - jeg kaller 2017 for «triggerens år». Det var veldig tøft for meg å se overgrepsmannen min overalt hver dag, å måtte kjempe mot det hver dag. Det var et mareritt. Det er det fortsatt - det er tortur.

– Det dreper en del av deg

McGowan har vært åpen om sitt posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Personer som lider av PTSD kan oppleve å bli dratt tilbake til en traumatisk situasjon ved såkalte triggere. Det kan være fotografier av vedkommende, eller lukter, følelser og steder som minner om personen.

– Jeg var i Dubai for et par måneder siden. Det var en enorm, to etasjer høy TV-skjerm og jeg gikk på en rullebane langs den. Det kom et stort bilde av han opp på skjermen. Jeg måtte gå langs bildet av ham hele rullebanen. Det var helt grusomt.

Hun ønsker ikke medlidenhet, bare forståelse. Med mindre det er noe «alvorlig

– Vi har alle jobbet på steder hvor man tenker: «hadde ikke dette vært flott hvis den ene personen ikke var her?». Så kvitt deg med den personen. Ønsker man seg ikke et bedre arbeidsmiljø og et sunnere samfunn? spør Rose McGowan. Foto: Tone Knipperud

galt med folk» vil det økte fokuset og forståelsen av hvor mye seksuell misbruk ødelegger ofrene, forhindre flere fra å gjøre det samme, mener kvinneforkjemperen.

– Det stjeler en del av deg, det dreper en del av deg. Det er den verste formen for tyveri, kun under mord. Du stjeler hva den personen var. Du stjeler livet den personen hadde.

#NOvember

Det tidligere ungdomsidolet har mange ganger blitt fortalt at hun er heldig som har en stor plattform hvor hun kan spre budskapet sitt.

– Jeg måtte kjempe for min stemme hver dag, så flaks hadde veldig lite med det å gjøre. Men det er tydelig at folk ønsker å bli hørt, så jeg har gitt bort plattformen min denne måneden for å gi folk muligheten til det.

Hun startet emneknaggen #NOvember og gjester en ny person på sin Instagramkonto hver dag. Fellesneveren er at alle deler noe de har sagt nei til i livet sitt, som endret livet til det bedre.

– Her er stemmen din, her er scenen din, snakk. La oss ha en samtale. Alle burde gjøre det. Ikke bare kjendiser. Du kan gjøre det. Får man færre likes? Ja. Er det verdt det? Ja.

Blir du ikke trigget av alle historiene du får tilsendt?

– Jo. Kanskje jeg burde finne en psykolog, sier hun og ler igjen - kort og hjertelig.

– Men hvem ville forstått seg på meg?