Tusenvis melder seg til frivillig å la seg smitte med coronaviruset

– Jeg ble opprørt. Ingen bør bli etterlatt, gamle folk, fattige folk eller mennesker med annen bakgrunn - alle fortjener å være friske. Dette er mitt bidrag til å få kontroll over situasjonen igjen. Og å føle at situasjonen var litt mindre håpløs. Dette får jeg til - å gjøre det bedre, jeg velger ikke å ha frykt.

Det sier 32 år gamle Estefania Hidalgo fra Bristol i England til CNN. Hun er blant dem som har meldt seg til å bli smittet med viruset gjennom nettsiden 1Day Sooner.

Motivet til 1Day Sooner er å få fortgang i utviklingen av vaksiner mot covid-19, slik at disse er klare så tidlig som mulig. Organisasjonen samler inn frivillige som ønsker å bli brukt som prøvekaniner for vaksinene. Altså vil de først få vaksine, for så å bli injisert med viruset.

Strøm av frivillige

Så langt har mer enn 38.000 fra 166 land meldt seg for å være prøvekaniner. 14.000 av dem hadde meldt seg allerede en måned etter at organisasjonen ble etablert. Bak 1Day Sooner står folk som har bakgrunn i bioforskning, medisin og psykologi for å nevne noe.

Å teste medisiner på mennesker er gjenstand for kontroverser, men det er blitt gjort mange ganger før. Og helt risikofritt er det heller ikke, forteller Terence Stephenson som leder Storbritannias Health Research Authority (HRA), som eventuelt godkjenner medisinske forsøk på mennesker.

– Det er veldig få undersøkelser som er risikofrie. At folk ønsker å gjøre dette for å bidra for resten av samfunnet, synes jeg ikke er særlig overraskende, sier han.

Helt naturlig

En frivillig er 18 år gamle Alastair Fraser-Arquhart. Han forteller at ideen om å melde seg på til forsøk kom der og da og er for ham en ide født av sunn fornuft.

– For meg er risikoen knøttliten, men å ta denne lille risikoen for meg selv kan jeg potensielt bidra til å beskytte tusenvis av andre fra å bli smittet, sier han.

En av grunnleggerne bak 1Day Sooner, Josh Morrison, sier til Vox at man må respektere folks valg om de ønsker å stille som forsøkskaniner.

– Etikerne har en viktig rolle for å presentere prosessen og kriterier som de frivillige bør vurdere, men til syvende og sist bør avgjørelsen være de frivilliges som skal ta. Å gjøre noe annet ville vært paternal kvelning av valg som kan bidra til samfunnet, og det ville vært perverst å gjøre når fordelene potensielt er så enorme.