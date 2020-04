Anders Tegnell kritisk til WHO-uttalelse om immunitet

Fredag gikk Verdens helseorganisasjon ut med en advarsel om det mangler bevis for at friskmeldte coronapasienter blir immune etter endt sykdom.

– Akkurat nå har vi ingen bevis for at en test for antistoffer kan vise at en person er immun eller beskyttet mot å bli smittet igjen, sier epidemiolog i Verdens helseorganisasjon (WHO), Maria van Kerkhove ifølge Sky News.

Utspillet får Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell til å reagere.

– Jeg har sett på hva de har sagt og synes det er en grov overtolkning. Det er en ganske vag uttalelse. Man vet ikke sikkert. De fleste eksperter er overbevist om at man får en viss immunitet. Det finnes veldig få tilfeller der man kan sikkert si at noen har blitt smittet to ganger, sier Tegnell til svenske TV4.

WHO har kommet med lignende uttalelser tidligere, hvor de har understreket at de trenger mer informasjon og forskning for å kunne fastslå graden av immunitet. Tegnell mener fredagens uttalelse ikke kommer med noe ny informasjon fra Verdens helseorganisasjon.

– Uklart hvor lenge man er immun

Forsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo er spesialist innen immunologi, og forsker på utvikling av vaksiner mot nye virus og dannelse av immunresponser i kroppen.

Hun har tidligere sagt til ABC Nyheter man får en livslang immunitet mot de aller fleste virussykdommer, men at det ikke alltid er tilfellet.

– For noen av de vanskelige virusene mennesker blir utsatt for, ser vi at immuniteten kan vare i cirka ett år før den blir for svak til å bekjempe nye virus-angrep.

– Akkurat nå er det uklart hvor lenge man er immun mot det nye coronaviruset etter smitte. Immuniteten bør i alle fall vare noen måneder, men det er slett ikke sikkert man blir immun for livet, sa Grødeland i midten av mars.

Professor i smittsomme sykdommer ved Karolinska institutet, Jan Albert, tror også coronaviruset gir immunitet i en eller annen grad.

– Det ville vært ekstremt rart om man ikke skulle bli immun en stund etter at man har vært gjennom denne sykdommen. Men ingen vet hvor lang den perioden er, sier han til Aftonbladet.

SE VIDEO: Hva er et virus – og hvordan skiller coronaviruset seg ut?

Friskmeldte testet positivt på nytt

Sør-Korea er et av landene som rapporterer om at flere coronapasienter tester positivt for viruset etter at de har blitt friskmeldt. I sin dagsrapport for lørdag 18. april, rapporterer myndighetene i Sør-Kora om 173 tilfeller som har testet positivt igjen etter friskmelding. Totalt er nesten 8000 personer friskmeldt i landet.

Anne Spurkland er professor i anatomi ved Universitet i Oslo, og har skrevet en bok om immunforsvaret. Hun tror ikke tilfellene i Sør-Korea betyr at man ikke blir immun mot coronaviruset, men heller at de ikke har blitt friske i utgangspunktet.

– Inntrykket som nå begynner å tegne seg, er at forbløffende mange er syke av covid-19 i svært lang tid. Min tolkning av dette er at folk har sykdommen veldig lenge, sa Spurkland til ABC Nyheter på tirsdag.

Hun understreker at vi på dette tidspunktet ikke vet nok om graden av immunitet man får etter coronasmitte.

– Det har vi ikke rukket å få vite enda. Først må folk bli syke, så må de bli friske. Deretter må det gå en stund. Helsearbeidere er den gruppen som er mest eksponert mot viruset. Mange av dem i mange land har blitt syke og så friske. Hvis noen av dem blir syke igjen etter hvert, da kan vi begynne å bli bekymret for immunitet, har Spurkland tidligere sagt.

