Broom-Benny: – Jeg har eid rundt 120 biler, halvparten av dem Volvo

Det er mange år siden motorjournalist Benny Christensen eide en Volvo sist, men nå har han gått på «en smell» igjen.

– Jeg har nettopp solgt min 1992 VW Golf Cabriolet og byttet den ut med en gammel, knall oransje Volvo. Volvo slipper ikke taket. Det er en av mine favorittbilmerker. Jeg har eid rundt 120 biler i mitt liv, halvparten av dem Volvo, forteller Benny Christensen til ABC Nyheter.

Bilmerke nummer to for Christensen er Porsche. Han viser stolt frem adventskalenderen han fikk i farsdagsgave fra barna sin; en Porsche-kalender. Hver luke inneholder én del av en modellbil som kan skrus sammen på julaften.

– Jeg ble nesten rørt da jeg fikk den.

Christensen er oppvokst på Lillehammer med høner og utedo, og mener den folkelige og Norges-kjære volvoen passer bra til Lillehammer-Benny. De siste 30 årene har han bodd i Asker, og han mener kjærligheten for Porsche passer til Asker-Benny.

– Men det ene utelukker ikke det andre, og nå ser det ut til at det kan bli Volvo igjen for første gang på 7-8 år.

Farsdagsgaven traff Broom-Benny rett i hjertet. I romjulen skal han bygge Porsche-modell. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

3-stjernes Porsche-mekaniker

Verktøyskapet i garasjen kjøpte Christensen da han begynte som bilmekaniker i 1985. Flere av verktøyene har vært med ham siden den gang. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

I 10 år har Benny Christensen vært Broom-Benny. Han jobber som journalist og bilekspert for TV 2s eget bilnettsted Broom, som ABC Nyheter samarbeider tett med. Før det hadde han et par år som frilanser i Autofil.

– Det er helt tilfeldig at jeg ramlet inn i journalistikken. Hvis noen hadde fortalt meg da jeg var barn at jeg kom til å leve av å skrive, hadde jeg lagt meg ned og gitt opp. Jeg var han ungen som satt på bakerste rad i klasserommet og tegnet biler i matteboka og så ut av vinduet. Jeg visste tidlig at det var bilmekaniker jeg skulle bli, så jeg følte nok at jeg ikke trengte skolen.

Bilmekaniker ble han, og en god en atpåtil. Christensen ble den første 3-stjerners Porsche-mekanikeren i Norge.

– Jeg hadde et visst talent for å skru bil.

Kjøpte første bil som 13-14-åring

Ofte blir man god på ting man synes er gøy. Christensens mekke-talent går hånd-i-hånd med en livslang kjærlighet til bil.

Den eneste lekebilen fra barndommen som er med Christensen den dag i dag. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

– Dette husker jeg ikke selv, men jeg har blitt fortalt at jeg ramset opp merkene på alle bilene som passerte da jeg ble fulgt til og fra barnehagen. Senere klippet jeg ut bilannonser fra aviser og magasiner og limte dem inn i en kladdebok.

Ofte syklet unge Christensen bort til fylkesveien, satte seg på rampa og dinglet med beina mens han studerte alle bilene som kjørte fordi. Etter hver tok han med seg notisblokk, og skrev ned alle skiltnummerne.

Sin første bil kjøpte han med hjelp av et familiemedlem da han var 13-14 år. Det var en Volkswagen Boble fra 1962, som aldri ble kjørt av eieren selv. For da Broom-Benny tok lappen, hadde han selvfølgelig klar en Volvo til bruk.

Ingen Volvo i garasjen, men flust av Volvo på kontoret. Christensen samler på modellbiler fra den svenske produsenten, men har ikke funnet plass til alle på hylla enda. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

Drømmejobben

Som ung leste Christensen alt han kom over av motorblader, bokstavelig talt. Da han var 11 år brukte han flere måneder på å lese bilmagasiner på tysk, fordi han slo opp hvert eneste ord i ordboka.

– Jeg kunne ikke tysk, men tyske motorblader skulle jeg lese. Jeg var nesegrus av beundring for motorjournalistene som fikk prøvekjøre så mange biler. Jeg tenkte det var uoppnåelig for meg. Nå er det jeg som har en jobb som mange gutter og menn drømmer om.

Det hender Broom-Benny savner den fysiske nærheten til bil en mekaniker har, men han omtaler jobben som motorjournalist som «drømmejobben».

– Jeg har realisert mange av drømmene mine via jobben, særlig når det gjelder å kjøre drømmebiler. Det siste året har jeg kjørt alt fra verdens råeste SUV, en Lamborghini Urus, til en 46 år gammel BMW Elbil. Det var stort. Kortversjonen om den opplevelsen: Det har skjedd mye på elbil-fronten.

52 timer reise for 20 timers opphold

Testkjøring av drømmebiler skjer ofte på spennende steder. Bare i år har Christensen vært to turer i Namibia, en tur i USA og mye rundt i Europa.

– Det er en morsom greie å få lov til å reise så mye. Men vi er aldri lenge på hvert sted. Jeg brukte blant annet 52 timer på å reise til og fra Namibia for å være der i 20 timer. Men opplevelsen jeg fikk der nede var helt unik.

– Er det ikke veldig slitsomt?

– Det er fysisk slitsomt. Men etter at jeg har kommet hjem og sovet ut, tenker jeg at opplevelsen har vært fantastisk. Da kjenner jeg meg takknemlig. Jeg håper jeg kan fortsette å gjøre denne jobben til jeg blir pensjonist.

Etter at ABC Nyheter gjennomførte intervjuet med Benny, skaffet han seg den oransje volvoen som planlagt. Dermed kan han skilte med en garasje med store kontraster.

Spør Benny

Mange Broom-lesere og bilentusiaster kjenner bileksperten best fra spalten «Spør Benny». Ifølge eksperten selv har spalten vært en enorm suksess.

– Det er mange som har mer spennende garasjer enn meg. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

– Det er ingen underdrivelse å si at jeg har svart på titusenvis av spørsmål fra lesere. Det foregår på et godt gammeldags nettmøte tre ganger i uka, hvor jeg svarer direkte i chatten. Deretter velger vi ut et par spørsmål som vi lager redaksjonelle saker av.

– Er det noen spørsmål som går igjen?

– De siste par årene spesielt har det store spørsmålet vært: «Hva skal jeg velge nå? Bensin, diesel, elbil eller hybrid?». En annen gjenganger er: «Skal jeg eie eller lease?». På grunn av usikkerheten i markedet knyttet til elbil-utviklingen og potensielle avgiftsøkninger for fossilbiler, er det mange som er villige til å betale mer for tryggheten det er å lease kontra å risikere stort tap på en bil man eier selv.

Elbil mener bileksperten definitivt er et trygt kjøp i 2018. Utenfor den hvite eneboligen hans i Asker står en like hvit Tesla parkert. Men det var ikke gitt at Christensen skulle konvertere.

– Det satt langt inne for meg å kjøpe elbil. Jeg var en stor elbil-skeptiker, og likte det rett og slett ikke. Men ettersom jeg jobber tett på bilbransjen måtte jeg etter hvert innse at elbil er fremtiden. Samtidig var jeg nysgjerrig på hvordan det fungerte.

Christensen viser frem noe av mekke-utstyret han har liggende i esker garasjen sin. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

Fra elbil-skeptiker til elbil-frelst

Christensens VW Golf Cabriolet fra 1992 har nettopp blitt solgt. Inn kom en gammel, oransje Volvo. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

Forventningene hans til teslaen var «skeptisk». Kom dette til å gjøre susen? Svaret er ja. Tesla er blitt Broom-Bennys hverdagsbil, og det kommer elbil til å være i årene fremover. Som han påpeker selv, det er ikke økonomisk ugunstig å eie elbil når man pendler fra Asker til Oslo. Det gikk omtrent en tusenlapp i uka på bensin på Toyota Landcruiseren han eide før.

– Mange sier at vi elbil-eiere snylter. Jeg er ikke helt enig i det. Jeg benytter meg av en gavepakke fra staten som egentlig har blitt utdelt til alle. Forskjellen på meg og mange andre er at jeg har valgt å pakke den opp, istedenfor å gå rundt og klage.

Selv om elbil-bølgen har omvendt nok en skeptiker i Christensen, kommer han alltid til å eie minst én fossilbil i tillegg.

– Men det blir kosebilen da. En jeg kan mekke på, og ta med på kjøretur i fint sommervær.

