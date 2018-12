«Bomfest» ved Rådhuset: – Litt skriking og plakater må man regne med

Torsdag samles bompengemostandere til bomfest utenfor Oslo Rådhus. Frp stiller med gløgg, mens Oslo Høyre stiller med pepperkaker, til tross for at de er uenige i aksjonistenes standpunkt.

– I mai 2017 leste jeg om prisendringene som ville komme i bomringen i oktober 2017, og jeg tenkte «herregud, dette kommer jo til å bli kjempedyrt for masse folk», sier Cecilie Lyngby til ABC Nyheter.

Det er bakgrunnen for at hun startet Facebook-gruppen «JA til miljø, NEI til økte bompenger!», som i skrivende stund har omlag 52.000 medlemmer. Siden hun startet opp gruppen har Lyngby arrangert fem demonstrasjoner mot bompenger i Oslo.

Torsdag blir den sjette i rekken når hun arrangerer «bomfest» foran Rådhuset i hovedstaden. Det skal serveres gløgg og pepperkaker, et kor skal synge, og det blir politiske appeller. Representanter fra Høyre, Fremskrittspartiet, Liberalistene, Miljøpartiet de Grønne og Arbeiderpartiet skal tale. Lyngby selv skal også holde appell.

– Det er vanskelig å spå hvor mange vi blir, men jeg håper det kommer rundt 1000 personer. Jeg oppfordrer i hvert fall alle til å oppføre seg, men litt skriking og plakater må man regne med, sier hun.

Det er planlagt 53 nye bomstasjoner i Oslo som skal stå klare i mars 2019. 48 av bomstasjonene kommer i Oslo, to i Lørenskog, to i Oppegård og én i Ski kommune. Lyngby og «JA til miljø, NEI til økte bompenger» ønsker å stanse de nye bomstasjonene.

Ap-Raymond: – Vil Høyre tale med to tunger?

Oslo Høyre har vært med å forhandle frem Oslopakke 3-avtalen, som inkluderer de nye bomtakstene for Oslo og Akershus. Likevel sponser det samme partiet bompengeaksjonistenes arrangement med pepperkaker. Oslo Frp stiller med gløgg.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) mener Oslo Høyre ikke er tydelige nok i bompengedebatten, og forleder bompengeaksjonistene.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er klokkerklar på at bompenger er helt nødvendig for å finansiere et bedre kollektivtilbud i Oslo. Blant annet trenger kommunen drøyt 8 milliarder kroner til en ny, planlagt T-banetunnel gjennom Oslo sentrum Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres gruppeleder, har sittet i forhandlingene om Oslopakke 3, og vært med å bestemme både hvor bompengestasjonene skal være og bompengesatsens nivå. Da blir det smått ironisk at samme parti er «stille som en østers» i bompengedebatten. Oslo Arbeiderparti er spent på hva Lae Solbergs budskap til aksjonistene er. Vil han forsøke å tale med to tunger? spør Johansen ABC Nyheter.

Han mener Solberg og Høyre bør være ærligere og tydeligere på at bompenger er den eneste reelle finansieringskilden til kollektivtransport og veiprosjekter.

– Etter det som skjedde på Nord-Jæren med stor bompengemotstand er Høyre tydeligvis villig til å gå langt i å flørte med folk om å fjerne bompenger når man egentlig er for dem. De må stå for det de faktisk har vært med på å vedta.

Oslo Høyre står fast ved at de er for bompenger

Eirik Lae Solberg (H) sier til ABC Nyheter at han selvfølgelig har tenkt å stå for det han og Oslo Høyre har vært med på å vedta.

– Byrådslederen tar helt feil. Jeg kommer på torsdag til å fortelle at Oslo Høyre har støttet de nye bomstasjonene og det prisnivået vi har, og forklare hvorfor Oslo Høyre støtter dette. Det bør ikke være noen overraskelse for ham at jeg gjør dette. Jeg har fortalt aksjonistene om Høyres standpunkt ved tidligere anledninger også.

I tillegg til å være imot bompenger, er gruppa «JA til miljø, NEI til økte bompenger» også imot byrådets tiltak og planer for et bilfritt sentrum. Der er Oslo Høyre enige i noen av standpunktene til gruppa.

– Vi er kritiske til deler av byrådets tiltak for bilfritt sentrum, som fjerning av nesten alle parkeringsplassene i sentrum. Noen trenger fortsatt bil. Plasser som fjernes uten at det bedrer fremkommeligheten for syklister og kollektivtrafikken eller gjør det mulig å anlegge flere gågater, bør vi derfor beholde. Det er også behov for noen justeringer som gjør det mulig å kjøre fra øst til vest utenom Ring 1 og Festningstunnelen.

Dale: – Uaktuelt å bestemme bompenger

Mener Ap også bør bidra til bomfest

Eirik Lae Solberg er leder av Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret, og gruppeleder for Oslo Høyre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Lae Solberg mener det er viktig at politikere møter folk, inkludert innbyggere de er uenige med. Han synes slett ikke det er problematisk at Oslo Høyre sponser bompengeaksjonistene med pepperkaker.

– Jeg synes at byrådslederen er i overkant surmaga. Nå er det ikke så lenge til jul, og så kommer det mange mennesker til rådhuset for å gi uttrykk for sitt syn. Gruppa spurte Oslo Høyre om vi ville sponse dem med pepperkaker. Da sa jeg ja selv om jeg er uenig med deres standpunkt om bompenger. Jeg synes egentlig Oslo Arbeiderparti burde være med å sponse dette også.

Lae Solberg mener også at byrådslederen selv burde møte opp på torsdagens arrangement. Istedenfor er det Andreas Halse som skal tale for Oslo Arbeiderparti. Han er fraksjonsleder for miljø- og samferdsel for partiet.



Oslo Frp støtter aksjonen

Frp er det eneste partiet i Oslo som har stemt mot de 53 nye bomstasjonene i Oslo, og det eneste partiet som ville utsette innføringen av disse. Partiet ønsker å gjøre bompenger til en sak i valgkampen fram mot kommunevalget neste høst, og støtter arrangementet fordi de er enige med bompenge-gruppens syn.

– Vi støtter denne aksjonen fordi vi mener bompenger er usosialt og at bilisten allerede tar en veldig stor andel av skatter og avgifter, sier bystyre-representant Aina Stenersen (Frp) til ABC Nyheter.

– Problemet er at Frp ikke har flertall

Innføring av bompenger foreslås og vedtas først lokalt før det senere blir godkjent av Stortinget.

– Frp er det eneste partiet i Norge som lokalt stemmer så hardt mot bompenger. Problemet er at vi ikke har flertall. Det håper vi å gjøre noe med ved valget til høsten. Veldig lite av bompengene i Oslo går til vei, de går til kollektivtransport. Frp er for god kollektivtransport, men vi mener ikke at alle kostnadene kan tas av bilistene, sier Stenersen.

Aina Stenersen (Frp) sitter i bystyret i Oslo. Hun forteller at Oslo Frp gladelig støtter torsdagens aksjon mot bompenger. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Frp har hatt samferdselsministeren i 5 år. Likevel har det aldri vært innkrevd mer bompenger i Norge enn nå. Er det realistisk at bompengesatsene går ned om Frp kommer til makta i Oslo?

– Frp er ikke i en flertallsregjering. Stortinget har flertall, og Stortinget går inn for å videreføre bompenger. Vi er nødt til å få et borgerlig flertall, og det har vi dessverre ikke i Oslo eller i regjering.

Det spørs imidlertid om et borgerlig flertall vil være nok til å få ned bompengesatsene i Oslo ettersom Oslo Høyre støtter innføringen av 53 nye bomstasjoner i mars neste år.

Varsler landsomfattende demonstrasjon

Bombengemotstander Cecilie Lyngby har ikke tenkt til å gi seg med det første. Hun ønsker i likhet med Frp at bompenger blir en viktig sak under neste års kommunevalg.

Lyngby kan røpe for ABC Nyheter at bompengeaksjonister landet over er i ferd med å planlegge en stor fellesdemonstrasjon i mai neste år.

– Da er det kun fire måneder igjen til kommunevalget, så det passer bra. Men det blir ingen flere bilaksjoner fra min side, understreker Lyngby.

I starten av oktober aksjonerte mange bilister mot flere bomstasjoner ved å kjøre sakte på E6 i retning mot Oslo. Under aksjonen ble en ambulanse under utrykning hindret i å komme frem. Rundt 750 biler deltok i aksjonen, ifølge Lyngby, som ble fratatt førerkortet av politiet etter aksjonen. Hun fikk førerkortet tilbake etter noen dager.

– Det var en veldig ubehagelig opplevelse og ikke min hensikt. Det var noen få personer som ødela for alle, og det var synd at det ble sånn.

