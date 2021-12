Vin kan faktisk smake mus

Vin kommer i mange forskjellige farger og smaker, og vinentusiaster gjør sport i å identifisere de ofte mange komplekse smakene man kan finne i en god vin.

Kvaliteten og smaken på vin kan påvirkes av mgivelsene, og blant annet spiller været en stor rolle i om årgangen blir god.

Noen ganger kan det derimot gå galt. Så galt at vinen faktisk kan ende opp med å smake mus.

Vår tids vinfeil

Vinomonopolet kaller musearoma, eller «mousiess» for vår tids vinfeil. Ikke fordi det er en ny feil, men fordi den har blitt mer aktuell etter at naturvin – i alle forner, død og hvit, med og uten bobler – har økt i popularitet de siste årene.

Det er derimot ikke alle som opplever smaken, men de som gjør det synes det er skikkelig ekkelt.

Det er ikke mulig å lukte det på vinen, og du kjenner det heller ikke med en gang på smaken. I stedet beskrives det som en snikende, men voksende smak i munnen som kan oppleves kvalmende.

Aromaen beskrives ofte som musebur, musetiss og sagflis, men også kokt basmatiris, ritz-kjeks og popcorn.

Kan unngås ved bruk av svovel

Musearmoaen forårsakes i hovedsak, men ikke utelukkende, av visse stammer av melkesyrebakterier og gjærsopp.

Har feilen først oppstått så er det lite produsenten kan gjøre. På forhånd kan produsentene derimot unngå musearoma ved å bruke svovel underveis i gjæringsprosessen av vinen.

Men ettersom naturvinprodusenter ikke tilsetter svovel, eller eventuelt bare litt før vinen tappes på flasker, er dette et problem som kan dukke opp i denne typen vin.

Man kan også finne musearoma i sider og kombucha.

En mystisk feil

Det som gjør denne vinfeilen mystisk er at ikke alle kjenner den.

Dette henger trolig sammen med pH-nivået, skriver Vinmonopolet på sine sider.

PH-nivået i vin er ganske lavt, mens det i munnen vår er en del høyere. For at det skal være mulig å lukte vinaromaene gjennom munnen, så må vinen blandes med spyttet vårt slik at pH-verdien øker. Siden vi mennesker har ulike pH-verdier i munnen og ulik mengde spyttproduksjon, er det altså ikke alle som klarer å oppnå høy nok pH til å kjenne aromaen.

I tillegg har vi mennesker en ulik toleranse for de ulike melksyrebakteriene som finnes i vinen.