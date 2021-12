Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode av «Ukens vintips» her:

Følg «Ukens vintips» i Apple Podcast eller Spotify direkte i din podcastspiller.

Svein sine tips

Finansavisens og Kapitals vinekspert Svein Lindin har for anledningen plukket ut en rødvin og en musserende som er tilgjengelig på de fleste pol, og som leverer mye kvalitet for pengene.

Vinen Charles Heidsieck Brut Réserve er et trygt valg, i følge Lindin, og er en Champagne som alltid leverer høy kvalitet med lite flaskevariasjon. Han trekker frem kvaliteter som bra syre, høy intensitet og høy fruktkvalitet. Til 469 kroner er ikke prisen noe å skamme seg over.

Trykkfor å lese mer om vinen:

Når Lindin velger en rødvin så trekker han frem en vin fra Cornas-området i Nord-Rhône i Frankrike. Vinen fra Domaine du Coulet er en av de bedre vinene fra produsenten, og heller ikke galt priset til 419 kroner. Svein beskriver vinen som en god «vintervin», som passer godt foran peisen eller til en viltmiddag.

Trykk for å lese mer om vinen:

Jon Trygve sine tips

Når man først gi en vin i gave mener Jon Trygve at man først bør velge en vin av ekstra høy kvalitet, og gjerne noe en vininteressert mottaker kanskje ikke har smakt før.

Det første tipset er ikke nødvendigvis en vin man ikke har smakt før. Men det er utvilsomt en vin som selv den mest kresne vil være glad for å motta.

Bollinger la Grande Année 2012 er en en av de beste Champagnene på Vinmonopolet, og til en pris på 1.389 kr er det faktisk et av de bedre kjøpene der ute. Til sammenlikning må du ut med 1.749 kr for en flaske Dom Perignon 2010 og 1.829 kr for en Krug Grande Cuvée, og det er mye som taler for at Bollinger la Grande Année 2012 er på høyde med, eller bedre, enn begge.



Trykk for å lese mer om vinen:

Skulle du ønske å gi bort en topp hvitvin (som den vinfrelske onkelen din kanskje ikke har smakt før) er sannsynligvis en flaske fra produsenten Morgen Long fra Oregon et godt valg.

En av de enklere vinene deres ble trukket frem i episoden med sommelier Andreas Høgfeldt fra restauranten Kastellet. Deres toppvin (tilgjengelig i Norge) er vinen Eola-Amity X Omni Chardonnay 2019, som både Svein og Jon Trygve mener lever opp til ryktet den fått (med god drahjelp fra flere internasjonale vinpublikasjoner).

Vinen er ikke tilgjengelig på så mange pol, ei heller i så mange flasker, men er du rask kan du få tak i en flaske ved bestilling på Vinmonopolet.no

Trykk for å lese mer om vinen:

Spørsmål eller forespørsler?

Kontakt Svein og Jon Trygve direkte på sosiale medier eller send en e-post til vin@kapital.no.

Ukens vintips presenteres av Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar. Svein er sommelier og mangeårig vinjournalist i Kapital og Finansavisen. Jon Trygve Hegnar tok sin sommelierutdannelse i 2017 og holder på med vinutdannelsen WSET Diploma. Jon Trygve er leder for digital utvikling i Hegnar Media. Foto: Eivind Yggeseth

Følg vinjournalist Svein Lindin og få hans siste vintips først i vin-appen Vinify på iPhone og Android. I Vinify kan du lagre dine favorittviner, se vin som er tilgjengelige på ditt lokale pol og dele dine egne anbefalinger med andre.