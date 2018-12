Seniortrim: – Vi utsetter rullatoren

6 av de 10 største treningskjedene tilbyr egen seniortrening. Særlig én kjede skiller seg ut blant konkurrentene.

På Sats Elixia Lillestrøm starter klassetimen Senior Pulse kl 9 fredag morgen. Det er én av flere seniortimer som tilbys på Sats Elixia-sentrene.

Timen inneholder mye aerobic og går særlig på kondisjon og litt styrke.

– Det er forferdelig viktig å prioritere trening, sier Liv Steinsvoll, den eldste av deltagerne på fredagstimen.

Steinsvoll er 82 år gammel og har vært med på seniortimene på Sats Elixia i nesten 20 år. Hun er én av 23 deltagere denne morgenen, men på mandager kan de være dobbelt så mange.

Flere av damene fra seniortimen sier at Steinsvoll er deres forbilde.



Da mannen hennes ble ufør, måtte hun ta seg av det meste, blant annet snømåking. Steinsvoll sier at det er viktig å ha styrke i hverdagen.



Liv Steinsvoll er den eldste deltageren på alle seniortimene på Sats Lillestrøm. Hun synes det er viktig å trene blant annet for å kunne måke snø. Foto: Charlotte Løvaas / ABC Nyheter

Hvilke treningssentre har treningstilbud for eldre?

At det er mange fordeler med fysisk aktivitet er ingen hemmelighet, det kan blant annet forhindre demens, men likevel er det mye trening som ikke er tilpasset eldre.



ABC Nyheter sjekket ut hvilke av de ti største treningssentrene i Norge som har eget treningstilbud og/eller rabatterte priser for eldre.

Seks av ti treningssentre har slike tilbud.

Disse sentrene har eget treningstilbud for eldre:

Sats Elixia - klassetimer og rabattert pris



Stamina Trening - klassetimer



Fresh Fitness - klassetimer



Nr1 Fitness - klassetimer og rabattert pris



Actic - klassetimer og rabattert pris



Dette senteret har et annet tilbud enn andre sentre:

Feelgood - aldersvennlige treningsmaskiner



Disse sentrene har IKKE eget treningstilbud for eldre:

EVO Fitness



Mudo Gym



Spenst



SKY Fitness

Sluttet med blodtrykksmedisiner

Sats Elixia er den største treningskjeden i Norge og er blant de som har bredest treningstilbud for eldre, inkludert honnørpris. De tilbyr:

Senior Circuit, -Cycling, -Yoga, -Pulse og -Strength. De to sistnevnte har også timer på nett.

– Jeg husker første gang vi skulle ligge i planke, det var jo tungt som bare rakkeren, sier Britt Hanssen. Nå synes derimot damene at planken ikke er noe problem. Foto: Charlotte Løvaas / ABC Nyheter

– Våre seniortimer er veldig populære. Vi ser at en ganske stabil andel på cirka 3 prosent av vår medlemsmasse er eldre, sier Atle Arntzen, leder for personlig trening i Sats Elixia.

Arntzen forteller at de har fått mange positive tilbakemeldinger på sine seniortimer.

Det går blant annet på at de eldre medlemmene har blitt mer aktive generelt etter startet trening, at de merker stor forskjell på form sammenlignet med andre på samme alder, at de har blitt friskmeldt for beinskjørhet og sluttet med blodtrykksmedisiner.

– Det gjør alt, det gjør den store forskjellen, sier 82-åringen om treningen.



Medlemskapet hos Sats Elixia er riktignok dyrere enn hos sentrene som ikke har like bredt tilbud, men medlemskapet kan reguleres ut ifra hva man vil benytte seg av.

Fordeler med trening for eldre Atle Arntzen, leder for personlig trening i Sats Elixia, sier det er følgende fordeler for eldre ved å trene: Man får bedre livskvalitet og opplevd helse som innebærer at daglige gjøremål blir enklere.



Det blir lettere å kunne reise seg opp, legge bagasje i hattehylla på fly og sette seg på/reise seg opp fra toalettet uten utfordringer.

Man kan bære tyngre ting som f.eks. handleposer og gå i trapper.

Minsker risiko for beinskjørhet.

Øker mobilitet og det å være i stand til å bevege seg rundt dit man ønsker uten fysiske utfordringer.

Å kunne delta i familiære aktiviteter med familie og barnebarn uten at dette oppleves som utmattende.

Kunne være med på lengre flyreiser, bilturer, m.m.

Klare seg selv, bo hjemme lenger før man eventuelt må på gamlehjem.

Blir bedre rustet for å unngå skader ved blant annet fall.

Man forebygger generelle livsstilssykdommer som diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer, enkelte krefttyper og høyt blodtrykk.

Man får bedre hukommelse. Forskning viser at spesielt utholdenhetstrening bremser degenereringsprosessen av hukommelsessenteret i hjernen som er knyttet til hukommelse.

– Oppmerksomheten må rettes mer mot innholdet



EVO forteller at grunnen til at de ikke har treningstilbud for eldre, er fordi de har valgt å fokusere på å tilby det man trenger for å trene, hverken mer eller mindre.

– En av grunnene til at vi kan ha rimelig medlemspris, er at vi har valgt å ikke investere i gruppetreningssaler, badstu eller barnepass. Vi har hatt fullt fokus på å innrede senteret med nødvendig utstyr av høy kvalitet, sier en representant fra EVO.

Hun legger til at de har dyktige personlige trenere som gjerne hjelper deg om man skulle ønske det lille ekstra i treningen.

Det koster 369 kroner i måneden å trene hos EVO.

Fresh Fitness, som derimot har klassetimer for både unge og eldre, har en månedsavgift på 249 kroner uten gruppetimer, og 299 kroner med gruppetimer.

Gründer og markedsdirektør i EVO, Kim Jordsjø, har tidligere sagt til Sunnmørsposten at han mener lavprissentrene bør ha et større fokus på kvalitet fremfor pris.

– Oppmerksomheten må rettes mer mot innholdet, sier Jordsjø.

Bedre å trene sammen

Arntzen forteller også at det er stor forskjell på motivasjonen fra det å trene alene i studio til å trene i en gruppe, både med tanke på selve treningen, og det sosiale etterpå.

– Tidligere har jeg trent med apparater, men det er ofte vanskelig å få det til selv, sier Håvard Jernskau, en av seniortrimmerne.

Noen av damene som var med på fredagens seniortime på Sats Elixia Lillestrøm synes at klassetreningen er veldig bra, men at det sosiale betyr særlig mye. Blant annet det at de tar en kaffe sammen etter trening, har eget julebord for damene og ferierer sammen.

Håvard Jernskau var den eneste mannen på seniortrening og trente i sitt eget hjørne. Han sier han ikke er på trening for å se på damer. Foto: Charlotte Løvaas / ABC Nyheter

– Jeg ser ikke på damene, jeg tenker på at jeg har en instruktør som jeg må følge opp, sier Jernskau, som var den eneste mannen på fredagstreningen.

Jernskau føler at de øvelsene han gjør i gruppetimene er veldig bra for kroppen.

– Hva vil dere si at denne treninga har gjort for dere?

– Det at jeg lever lenger. Jeg føler meg yngre. Bare jeg ser meg i speilet så ser jeg det. Jeg føler meg mye bedre. Så er jeg sammen med folk som liker å røre på seg og, så inspirerer vi hverandre, sier Jernskau.

– At vi utsetter den rullatoren, sier Berit Pedersen.

– Det er jo godt for kroppen, vi merker jo det. Vi føler oss sterkere, sier Britt Hanssen.

Damene påpeker at de er veldig fornøyde med sine trenere, men at de vet det ikke er like gode tilbud på andre treningssentre hvor venner av dem trener.

– Jeg ser hva som skjer med de som er hjemmegående og ikke gjør noe, sier Steinsvoll til ABC Nyheter.

