Flere steder i verden begynner man å gå tom for sand. Det skyldes at sand i stor grad brukes i byggebransjen.

Bare i byggebransjen alene brukes det mellom 40 og 50 milliarder tonn hvert år på global basis. Mye på grunn av produksjonen av beting, som består av 25 prosent sand.

Med alle jordas ørkener og sandstrender skulle man kanskje trodd man hadde nok sand. Dessverre kan ikke denne sanden brukes til betonglaging, da ørkensand er for finkornet, og strandsand for salt.

Stor økning i ulovlig sanddrift

Passende sand har derfor vanligvis blitt mudret fra elver, men på grunn av hvor miljøskadelig dette er har flere land, deriblant India, Kambodsja og Vietnam, innført forbud mot dette de siste årene.

Land som for tiden opplever en stor vekst i antall byggeprosjekter, som for eksempel Kina og India, opplever derfor nå forsyningstrøbbel. Blant annet har mangelen på sand i India ført til en stor økning i ulovlig sanddrift kontrollert av kriminelle gjenger kjent som «sand mafiaen». Disse gruppene har også blitt koblet til flere mord.

Plast kan erstatte 10 prosent

For å redusere nødvendigheten av sand har en liten gruppe forskere begynt å bruke teknologi og innovasjon for å lete etter alternativer.

Blant disse er Dr. John Orr, en foreleser i betongkonstruksjoner ved Cambridge University. Gjennom sin forskning har han funnet ut at ved å sortere, rense, strimle og knuse plastavfall kan de brukes som et sandalternativ i betong, skriver BBC.

Dr. Orr har vært svært interessert i hvilken effekt dette kan ha i India. Her har prisen på sand skutt til værs de siste årene, samtidig estimeres det at 15.000 tonn plastavfall dumpes i landet hver dag.

Ifølge Dr. Orrs funn kan plast erstatte opptil 10 prosent av sanden i betong. Den har samme styrke og samme levetid. Dette reduserer behovet for sand kraftig, og bidrar samtidig til å redusere den store mengden med plastavfall i Indias gater.

I tillegg anslår professoren at hvis de gikk over til å bruke plast i sementproduksjon i India ville de kunne spare 820 millioner tonn sand i året.

– Fra et kostnadsperspektiv kan bruk av plast generelt sett være billigere, spesielt når sand går opp i pris etter hvert som det blir mindre av det. For land som ikke bygger mye vil ikke dette være et stort problem, men i land med en «byggeboom» kan bruk av plast i betong vokse i popularitet, sier Dr. Orr til BBC.

Krever kollektiv innsats

Dr. Orr peker også på en god del av byggkonstruksjonene som bygges er «overdesignet» og bruker unødvendig mye betong. Ifølge han er det mulig å kutte så mye som 30-50 prosent av betongbruken ved å designe bygningene annerledes.

Forfatteren bak boka The World in a Grain: The Story of Sand and How It Transformed Civilization, Vince Beiser, sier det skjer mye lovende ting både på produksjon- og byggedesignfronten, men mener det er i at for liten grad, og fortsatt for eksperimentelt.

For å redusere verdens behov for sand betraktelig kreves det en kollektiv innsats fra enkeltpersoner, nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner, mener Beiser.

Vi som enkeltpersoner kan hjelpe til med å redusere verdens sandkrise ved å for eksempel redusere antall biler på veiene. En reduksjon på 10 prosent, samt en økning i bruk av kollektiv trafikk, vil ifølge han ha en enorm effekt.

– Det betyr 10 prosent færre hus som må bygges med garasje og innkjørsler, noe som tilsvarer en sparing av hundrevis av tonn sand per hus. Det betyr også at vi kan bygge parkeringsstrukturene 10 prosent mindre - det er millioner av tonn betong hvert år, sier han til BBC.

Generell overbruk av naturressurser

Beiser understreker samtidig at å redusere etterspørselen etter sand må sees på som en del av et bredere arbeid for å redusere overforbruk av naturressurser.

Vi bruker ikke bare for mye sand - vi bruker for mye av alt, sier han, og det i en hastighet som ikke kan fortsette. Derfor er sand egentlig bare et symptom på et større problem.

Beiser mener vi må se etter løsninger som løser hovedproblemet, i stedet for å ta et og et symptom. Mange av disse problemene er sammenkoblet, sier han, derfor må også løsningene være det.