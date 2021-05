Rydder fortsatt mengder med plast på Sri Lanka-strand etter skipsbrann

– Dette er trolig den verste strandforurensningen så langt i vår historie, sier sjefen for den marine miljøvernmyndigheten i landet MEPA, Dharshani Lahandapura.

Tusenvis av militær- og sikkerhetspersonell renser fortsatt strendene for plastavfall og annet rusk fra skipet, som tok fyr 20. mai.

Myndighetene er bekymret for millioner av mikroplast som vaskes opp på stranden nær hovedstaden Colombo og truer fiskeoppdrettet. Strandpromenaden er blant annet kjent for fisking av krabber og er også et populært turiststed.

Det Singapore-registrerte konteinerskipet X-Press Pearl har brent i over en uke.

Det kommer fortsatt en del røyk fra skipet, men myndighetene sier det er kontroll på brannen. De mener eksplosjonen og brannen var forårsaket av en salpetersyrelekkasje som mannskapet hadde vært kjent med siden 11. mai. 25 ble evakuert fra skipet.