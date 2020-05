Selskapet Siemens Gamesa, som jobber med å produsere løsninger for fornybar energi, lanserte tirsdag sin plan for å produsere verdens største og kraftigste vindturbiner for havvind-produksjon.

De tre rotorbladene blir 108 meter lange, med en diameter på 222 meter. Det er to meter større enn vindturbinene Equinor bygger i Dogger Bank-prosjektet i Nordsjøen, som vil være verdens største når de står klare til bruk i 2023. Siemens oppgir ikke total høyde for vindturbinene da det vil avhenge av plassering, men vindturbinene vil bli godt over 250 meter høye.

Til sammenligning er Norges to høyeste bygninger, Radisson Plaza og Postgirobygget, henholdsvis 117 og 111 meter høye.

Les også: Fiskere mener det er for lite kunnskap om effektene av havvindutbygging

Med en diameter på 222 meter vil rotorbladene sveipe over et område på 39.000 kvadratmeter, tilsvarende fem fotballbaner.

– Vi bygger større for å bygge bedre, sier daglig leder Markus Tacke i Siemens Gamesa Renewable Energy i en pressemelding.

Den nye vindturbinen har fått navnet SG 14-222 DD offshore, og skal ha en rekordstor produksjonskapasitet på minst 14 megawatt (MW), og opp mot 15 MW.

Dermed kan én enkelt vindturbin produsere nok strøm til 18.000 gjennomsnittshjem i Europa hvert år. 30 vindturbiner vil være nok til å forsyne den spanske byen Bilbao med strøm.

Per i dag finnes det ikke vindturbiner på markedet som produserer mer enn 12 MW.

– SG 14-222 DD demonstrerer vår drivkraft for å lede an i en verden forsynt av ren energi. Bare én vindturbin vil unngå cirka 1,4 millioner tonn CO2-utslipp sammenlignet med kullbasert strømproduksjon i løpet av en levetidssyklus på 25 år, sier daglig leder Andreas Neuen i Siemens Gamesa Offshore Business Unit.

Tilhengere av store vindturbiner argumenterer for at de spiller en kritisk rolle for å redusere prisen for havvind ytterligere, og gjøre energiformen mer konkurransedyktig.

En prototype av den nye vindturbinen vil være klar i 2021, og de vil komme på markedet fra 2024.

Se video: Kong Harald om vindmøller: – Vakkert er det jo ikke