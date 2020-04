MDG-drøm: 27.000 jobber i havvind på ti år

Forslagene er del av resolusjonen «Grønn politikk under coronakrisen», som er den eneste politiske saken til behandling på lørdagens sterkt nedskalerte, digitale landsmøte.

Den midlertidige coronaskatten skal skaffe 4–7 milliarder kroner til veie i statskassen. Den skal innføres for å sikre at krisen ikke skaper økte forskjeller og vil komme på 5 prosent på den delen av inntekten som er over 700.000 kroner.

Men hovedmålet for MDG-ledelsen er å unngå at offentlige penger blir brukt til ytterligere satsing på en kriserammet olje- og gassnæring.

«Enorm tabbe»

Stortinget har nemlig bedt regjeringen komme med tiltak før revidert budsjett som kan bidra til økte investeringer i olje og gass. Sektoren opplever nå en kjempesmell i form av redusert etterspørsel og prisfall.

– Det er en enorm politisk tabbe om vi gjennom krisehjelp fortsetter å bidra til mer investeringer i olje og gass, sier MDG-topp Une Bastholm til NTB.

Hun peker på tre årsaker: Olje og gass vil bli mindre etterspurt i tiden som kommer, dette er fossile energikilder som bidrar til klimakrisen og norsk leverandørindustri er svært omstillingsdyktig.

– Det er skadelig for den politiske debatten at Ap og Høyre later som om det er en motsetning mellom en styrt avvikling av norsk olje og gass og omstilling.

Bastholm viser til at det er de samme hodene og hendene på norske verft som i dag bygger komponenter til oljeplattformer og skip til supply, som trengs til å bygge bunnfast og flytende havvind og installere disse i Nordsjøen.

27.000 jobber

MDG-toppen ser derfor for seg at krisen blir brukt til å restarte og omstille norsk økonomi gjennom en storsatsing på havvind, karbonfangst- og lagring, elektrifisering av kysten og mer norsk videreforedling av naturressurser.

Totalt sett antas olje og gass-sektoren å sysselsette minst 170.000 mennesker i Norge, og et viktig moment for MDG er å omstille leverandørnæringen.

Bastholm mener ledende norske bedrifter innen skipsbygging og undervannsinstallasjoner til havs som opplever oljekrise og ordretørke, må få i oppdrag å bygge ut prosjekter innen havvind snarere enn olje og gass.

– I løpet av ti år bør Norge ha ambisjon om å bygge ut 100 terawattimer (TWh) med havvind. Det vil ifølge britiske beregninger gi 27.000 arbeidsplasser over en tiårsperiode, sier hun.

– Havvind bør subsidieres hvis det ikke er lønnsomt, slik at selskapene blir garantert en slags minstepris for å vite at man har inntekter over tid.

Ledervalg

På landsmøtet skal MDG velge ny ledelse og gå over til en mer normal struktur. Partiet har i dag to nasjonale talspersoner, nemlig stortingsrepresentant Une Bastholm og Arild Hermstad.

Valgkomiteen har innstilt Bastholm som leder.

– For meg personlig er det veldig viktig å gjøre det jeg kan for at vi kommer inn med en gruppe på Stortinget neste gang. Jeg vil ta MDG tydelig i retning av å bli et styringsparti, sier hun.

Hermstad og Kriss Rokkan Iversen innstilles som nestledere. Sistnevnte kom inn tirsdag denne uken, etter at Lan Marie Berg brått trakk sitt kandidatur.

MDG har det siste året ligget stabilt over sperregrensen på et gjennomsnitt av nasjonale målinger hos Poll of polls. Et valgresultat i tråd med dette neste høst vil kunne gi Bastholm selskap av åtte-ti nye MDG-ere på Stortinget.

