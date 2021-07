Ny forskning publisert i tidsskriftet Social Psychological and Personality Science antyder at rundt to av tre kjærlighetsforhold starter som vennskap før de etter flere måneder utvikler seg i en romantisk retning.

Hvordan et platonisk vennskap går over til å bli romantisk, og hva skillet mellom venner og elskere egentlig er er et lite stilt spørsmål, mener Danu Anthony Stinson, førsteamanuensis i psykologi ved University of Victoria i Canada.

Hun og hennes medforfattere har undersøkt erfaringene til nesten 1900 universitetsstudenter og andre voksne, inkludert 677 som var gifte eller i et registrert partnerskap. Alle ble spurt om de var venner med sine nåværende romantiske partner før de ble kjærester.

68 % av de spurte svarte at deres nåværende eller siste romantiske forhold startet som vennskap. Uavhengig av kjønn, alder, utdanning eller rase. Blant 20-åringer og LHBTQ-miljøer var tallet enda høyere. Blant disse gruppene startet 85 % av kjærlighetsforholdene som vennskap.

Uklare grenser

Ifølge Stinson oppdaget de derimot at grensene for vennskap og forhold i enkelte tilfeller kan være uklare.

I sine skriftlige uttalelser svarte for eksempel enkelte at de holdt hender, introduserte vedkommende til familien, dro på ferier sammen og til og med hadde sex med kjærestene sine før de ble et par, men mens de fortsatt var venner. Andre kategoriserte den samme oppførselen som romantisk, og noe de gjorde først da de ble kjærester.

– Det er altså en stor uklar linje mellom vennskap og romantikk. Det understreker bare at du ikke kan definere for noen andre hva et vennskap versus et romantisk forhold er. Det definerer de selv , sier Stinson til The Guardian.

Gjennomsnittlig 22 måneder

Rundt 300 universitetsstudenter ble også spurt om hvor lenge vennskapsfasen varte, og hvorvidt de foretrakk å være venner før ting utviklet seg i en mer romantisk retning.

Vennskapsfasen varte i gjennomsnitt 22 måneder før forholdet ble romantisk. I tillegg mente nesten halvparten av de spurte at det var best å være venner før man ble romantisk involvert, sammenlignet med å møte vedkommende på en fest eller gjennom datingapper.

Til The Guardian sier Stinson dette peker på at den beryktede «vennesonen» ikke er så farlig likevel.

– Folk klager ofte på at de havner i «vennesonen», basert på ideen om at forhold mellom menn og kvinner som standard er seksuelt. Men når vi faktisk spør folk sier de derimot at de har vennskap med mennesker av alle kjønn som de potensielt sett kan bli tiltrukket av en dag. Noen ganger skjer det, andre ganger ikke.