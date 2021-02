Det var 1. mars at britiske Joseph Flavill ble påkjørt av en bil i den engelske byen Staffordshire. Da levde verden i forståelsen av at coronaviruset var noe som stort sett foregikk i Kina. Det hadde dukket opp tilfeller i Europa, og Storbritannia hadde nylig bekreftet ett dødsfall som følge av covid-19. Virussykdommen var ennå ikke klassifisert som en pandemi, det skjedde først ti dager senere.

Ble smittet i koma

19-åringen ble hardt skadd i påkjørselen, og havnet i koma. To uker senere ble det gledelige hovedoppslaget om at statsminister Boris Johnson ventet barn, erstattet med den gravalvorlige nyheten om at verden stengte ned. Verken familien eller Joseph var klar over at han selv også var smittet av coronaviruset, og at han skulle bli smittet nok en gang mens han lå i koma, skriver The Guardian.

Nå, ti måneder senere, har tenåringen våknet fra koma, og familien må forklare ham alvoret av coronaviruset. 23 britiske smittetilfeller har vokst til 3,89 millioner og antatt døde har vokst fra 1 til 110.000.

– Han våkner til en verden og virkelighet som er helt fremmed. Det kommer til å skremme ham, og vi vet ikke hvordan vi skal kunne forberede ham på hva pandemien innebærer , sier Flavills tante Kate Yarbo til CNN.

Fikk ikke se foreldrene sine

Flavill har ikke fått klemme sine foreldre siden han kom ut av koma. Helsearbeidere, sammen med familien over videosamtale, fikk den tøffe jobben med å forklare tenåringen hvorfor sykehuset har besøksforbud.

– Vi fortalte hvor mye vi ønsket å være der og holde ham i hånda, men at vi ikke kan på grunn av pandemien, sier Flavills andre tante Sally Flavill Smith til The Guardian.

Joseph Flavill hadde akkurat fått en utmerkelse da ulykken inntraff. Foto: Privat/Familien

19-åringen lå på Leicester General Hospital da han våknet, men er nå på et rehabiliteringssenter i området. Han har begynt å bevege på armer og ben, og responderer med å smile og nikke i videosamtalene med familien sin.

– Vi har en lang vei å gå, men den enorme jobben han har gjort de siste ukene er helt utrolig, sier Flavills tante. Han har et system med sykepleierne hvor han svarer «ja» og «nei» på spørsmål ved å blunke med øynene.

Før ulykken var Flavill en aktiv sportslig tenåring, og hadde planer om å besøke Buckingham Palace for hente sin Duke of Edinburgh Gold Award, en utmerkelse han nylig hadde fått etter 12 måneder med frivillig arbeid.

