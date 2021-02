Da 65 år gamle Ann Fitzgerald ble smittet av coronaviruset i starten av pandemien inngikk hun og ektemannen Tony en pakt.

De visste at han ikke kunne besøke henne på sykehuset, og at muligheten til å kommunisere eller få informasjon om tilstanden hennes ville være minimal. De bestemte seg derfor for at Tony skulle holde seg våken på kveldstid, og at Ann skulle ringe eller sende en liten melding hver kveld. Dette ble Tonys daglige beskjed om at Ann fremdeles levde.

Telefonen fra sykehuset

Så kom 7. april. Det tikket inn en melding på Tonys telefon med en selfie av en tydelig preget Ann med oksygenmaske på. To og en halv time senere kom telefonen fra sykehuset om at kvinnen han hadde elsket i 47 år hadde mistet livet til coronaviruset. Ann var en av 999 briter som døde som følge av coronaviruset den dagen, skriver BBC.

Først da Ann var død fikk Tony, ikledd fullt verneutstyr, se sin kone for første gang siden hun ble innlagt. Deres to barn, Gary og Rachel, fikk ikke muligheten til å se henne.

– Jeg gråt og sa unnskyld for at jeg lot henne dø på en slik måte, og jeg forbanner det sterile hvite rommet hun mistet livet i, sier Tony Fitzgerald til BBC.

43 uker senere

– Dette er barna våre Rachel og Garys favorittbilde av sin mor, forteller Fitzgerald til ABC Nyheter. Bildet ble tatt da Tony og Ann feiret 40 år som par i Tyrkia for syv år siden. Foto: Privat

Når ABC Nyheter snakker med Tony har det gått 43 uker siden Ann mistet livet, og familien bearbeider sorgen mens Storbritannia kjemper mot en ny smittebølge.

– Hun er det første jeg tenker på når jeg våkner, og det eneste jeg tenker på til jeg legger meg igjen på kvelden, sier Tony til ABC Nyheter.

Ann mistet livet i starten av pandemien, og få kunne se for seg at dødstallet i Storbritannia innen ett år skulle stige forbi 100.000.

Da coronaviruset begynte å spre seg i Storbritannia i mars håpet myndighetene at det ikke skulle koste mer enn 20.000 personer livet, skriver CNN. Ti måneder senere gikk statsminister Boris Johnson på talerstolen og rapportere at landet offisielt hadde mistet 100.000 personer.

Sykepleiere la ned frakkene og forlot jobben for godt

Siden desember har Storbritannia kjempet mot den såkalte «britiske mutanten», og sykehusene er på bristepunktet. En intensivsykepleier, referert til kun med sitt fornavn Fazilah, har sett flere kolleger legge fra seg smittevernutstyret og forlate jobben ved sykehuset i London.

På grunn av plassmangel står ambulanser med coronasmittede pasienter i kø, av og til i timevis, utenfor sykehusene i London. Her blir en smittet pasient omsider rullet inn på sykehuset på båre. Foto: Hannah McKay / Reuters/NTB

– De klarte ikke fortsette i jobben etter det de hadde sett. Jeg prøvde å dytte følelsene og inntrykkene bort, men det førte til at jeg gikk rundt med konstant hodepine, kort lunte og ikke klarte å spise, forteller Fazilah til CNN.

Hun valgte å bli i jobben og kjemper for tiden mot den britiske mutanten i Storbritannias episenter, London.

Ifølge avisen Evening Standard var kapasiteten sprengt ved 6 av 18 sykehus i London allerede 7. januar. Flere sykehus har sett seg nødt til å utsette operasjoner og behandlinger, deriblant kreftoperasjoner.

Siden har mutasjonen spredt seg til flere land, deriblant Norge. 23. januar innførte regjeringen strenge tiltak for totalt ti kommuner på Østlandet. Årsaken var et ukontrollert utbrudd av den britiske mutasjonen i Nordre Follo. Onsdag ble enkelte av tiltakene lettet på, spesielt med hensyn til barn og unge.

Se video: På én uke mistet de fire familiemedlemmer til covid-19: