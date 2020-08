«Exit»-skuespillerens private kamp: – Jeg hadde flaks

Slik forteller den kjente skuespilleren Simon J. Berger (41) om det han omtaler som ekstremsportvarianten av det å skulle bli foreldre.

I et intervju med Sveriges Radio i programmet «Sommar i P1» åpner han opp om sitt eget private drama da han og samboeren Kajsa Isaksons (49) opplevde flere år som ufrivillig barnløse.

Sammen reiste de rundt i hele Norden i jakten på donoregg. De forsøkte prøverørsmetode og assistert befruktning, før de til slutt kunne få sitt etterlengtede barn, «Lo» i 2017.

«Vi lengtet etter deg i tre lange år»

– Vi pleier å si til Lo at « Vi lengtet etter deg i tre lange år. Vi reiste til Finland, vi reiste til Danmark og Island, vi reiste til Uppsala. Til slutt kom du da vi fikk hjelp av en snill tante i Danmark», som vi pleier å si, forteller Simon J. Berger, ifølge Expressen.

I NRK-serien «Exit» spiller Simon J. Berger den kyniske, iskalde og egoistiske finansmannnen «Adam». Med et høyt forbruk av penger, kvinner og rusmidler skildres en ekstrem og delvis ukjent del av det norske finansmiljøet.

Fra virkeligheten



70 prosent av manuset kommer fra virkelige hendelser, ifølge filmskaperne. Opptak av andre sesong startet i april i år.

– Det er tragisk, men jeg tror nok at akkurat dette miljøet er veldig globalt. Jeg tror ikke det hadde sett så mye mer annerledes ut i Sverige. I hvert fall visse deler av komplekset som de lever i, sa han til NRK da serien hadde premiere i 2019.

Serien ble raskt en publikumssuksess og ble nominert til åtte priser til Gullruten 2020 hvor serien stakk av med prisene for beste foto TV-drama og beste klipp TV-drama.

Nominert til Gullruten

Mens «Exit-Adam» i serien fikk panikk da han fikk høre at han skulle bli far, til tross for at han hadde sterilisert seg, er det andre toner på hjemmebane.

– Ja, til slutt kom hun, «Skatten Lokatten», og jeg hadde flaks som ble hennes pappa, forteller skuespilleren Simon J. Berger til Sveriges Radio.

Simon Jönsson Berger har medvirket i flere svenske filmer. Han har hatt hovedrollene i filmene «Call Girl» og «Tørk aldri tårer uten hansker». For innsatsen i «Exit» ble han nominert til Gullruten 2020 i klassen beste skuespiller

