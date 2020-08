Jan Bøhler: – Det er detaljer som opptar folk, ikke den store politikken

Jan Bøhler (68) avslutter seks av syv meldinger i SMS-utvekslingen med ABC Nyheters journalist med tommel-opp-emoji og smilefjes. Her skal det ikke være tvil om at man har med en jovial politiker å gjøre.

ABC Nyheter tar kontakt med Bøhler, som er han hjemme i leiligheten til moren. Han prøver å finne et rolig sted som passer til et telefonintervju. Dører åpnes og lukkes, og stemmen til 68-åringens mor kan høres i bakgrunnen. Omsider finner Bøhler en stille krok.

– Nå er jeg klar!

– Så bra. Har det blitt litt sommerferie på deg, eller?

– Ja, eller det ble jo ikke noen vanlig ferie i år, da. Men jeg har fått tid til å farte rundt på Groruddalen og snakke med folk. Og det syns jeg er stort, da, sier Bøhler.

– Det er jo veldig trist med corona, men jeg liker jo sånn kortreist ferie, så det er veldig greit for meg. Da får jeg farte rundt i Groruddalen på sykkelen min og møte folk. Også har vi mange utetreningsanlegg her. Jeg har jo jobbet for å få opp mange sånne parker med stativer hvor man kan ta øvelser med egenvekt. Der stopper jeg opp og trener hver dag – en eller to dager. Og der møter jeg jo mange.

– Det høres jo ikke ut som en avslappende sommer, akkurat?

– Men jeg liker jo ikke å ligge rett ut og sånn. Jeg er ikke akkurat kjent for å ta ferie.

– Hva syns familien din om det?

– Nei, altså, når det er vanlige sommere, har vi jo reist på ferier – eller altså, det har vært litt forhandlinger opp igjennom. For meg er det ikke så viktig å reise. Det som er viktig er å kose meg med de jeg kjenner og er glad i, sier Bøhler.

– Muttern fylte 92 år forrige uke, så da var vi borte hos henne på Furuset og hadde flere feiringer. Når hun kommer opp i den alderen syns jeg bursdag blir ekstra viktig, og det blir stort og fint å være sammen. Vi har blant annet brukt en del tid på å gå gå gjennom gamle fotoalbum fra oppveksten. Hun husker så utrolig mye. Så det er veldig koselig, og det er sånne ting som jeg syns er stort.

De store spørsmålene i livet

– Hvordan har corona-våren vært for deg?

Grorud-patrioten Jan Bøhler har en caps for hver sang på CDen, ifølge ham selv.

– Det har jo vært mye usikkerhet om hva dette skulle bli. Mange var bekymret og det var mye vi måtte ta innover oss når vi skulle i butikken eller ta t-banen i begynnelsen. Det var en usikker tid. Den typen usikkerhet har vi jo egentlig ikke sett her i Norge. Vi så jo reportasjer fra andre land, hvor ille det kunne bli, sier Bøhler.

– Også så vi jo etterhvert at de fleste av Oslos smittetilfeller var her i Groruddalen i en periode. Da ble folk veldig opptatt av det her. Men jeg syns folk taklet det fint. Selv unge satt med en meter eller to mellom seg på benkene på senteret, der de pleier å henge. Folk er vant til å følge regler, og flinke til det. Vi er et folk som holder ganske godt sammen.

– Mange har jo virkelig funnet seg selv og fått god tid til å reflektere i denne perioden. Har du fått noe tid til å reflektere?

– Jeg kan ikke si at jeg har hatt så mye tid til det, nei, ler Bøhler.

– Jeg sitter jo på Stortinget og vi har hatt en del hastesaker, mange kortsiktige bekymringer og mye som skulle håndteres fortløpende. Masse teams-møter og mye e-post, så det har ikke vært noe spesielt rolig tid sånn sett. Men jeg reflekterer alltid, jeg.

– Å?

– Ja, jeg er opptatt av de store spørsmålene i livet.

Selv over telefonen kan man høre at AP-politikeren smiler bredt.

– Hvilke store spørsmål er det som opptar deg?

– Nei, særlig når muttern fyller år, så blir jeg særlig opptatt av at vi må ta vare på hverandre mellom generasjonene og å forstå hvor viktig det er med den tiden vi har sammen, da. Ikke ta alt for gitt hele tiden, ta vare på minner. Det er sånt som synker veldig inn nå.

(Saken fortsetter under bildet.)



Jan og «muttern», Lillian på 92, med gamle bilder fra familiehjemmet på Furuset.

– Gir mye håp



– Hva engasjerer du deg i nå?

– Ungdom har jo vært en rød tråd i livet mitt siden jeg var ungdomsarbeider i Groruddalen på 80-tallet. Jeg engasjerer meg mye i tilbudene til barn og unge. Fotballskoler, leirer og sånt. Jeg besøkte et sykkelverksted hvor unge får jobber. Det er høy statistikk for folk som ikke gjennomfører videregående her, og de trenger noe å holde på med. Da er det ikke nok med en sommerjobb.

Bøhler har også engasjert seg for ungdomsenhenten på Eidsvold, hvor unge som får ubetingede straffer i Norge er. Det er bare fire stykker som bor der, og de ville gjerne møte politikeren.

– Jeg fikk snakket med dem ganske lenge og grundig. Det gav meg mye håp. De hadde jo vært veldig vanskelige og utilnærmelige da de kom dit, men etter å ha vært der i noen måneder var de veldig motivert til å komme ut av den kriminelle banen, sier 68-åringen.

– Det går an å nå frem selv til de vanskeligste.

Når Bøhler snakker om Groruddalen og ungdomskriminalitet er det på et detaljnivå som oppleves uvant fra en stortingspolitiker. Han forteller for eksempel om en blokk hvor noen satte fyr på noen søppelkasser for litt siden og uroen det skapte i det nabolaget. Det er et bevisst valg, forteller AP-politikeren.

– Det er detaljer som opptar folk, ikke den store politikken, sier han.

Etter 15 år på Stortinget, varslet Jan Bøhler i sommer på sin Facebook-side at han ikke kommer til å stille til gjenvalg ved neste stortingsvalg. 68-åringen har sagt at han skal fortsette i politikken, men på hvilken måte vil han ikke røpe enda.

– Det kommer jeg tilbake til til høsten, sier han.

Bakgrunn: Jan Bøhler tar ikke gjenvalg

«Jeg takker deg»

To Facebookgrupper som begge heter «Vi som vil ha Jan Bøhler på Stortinget» har til sammen fått over 5700 medlemmer siden Bøhlers Facebookinnlegg. Ap-politikeren forteller også at han har fått mange hundre støttemeldinger.



– Det er også noe som har tatt tid i sommer, jeg tror jeg har lest oppimot to tusen henvendelser fra folk som støtter meg og oppfordrer meg til å fortsette med politikken. Mange skriver noe personlig, ting de har lagt merke til. Jeg er opptatt av å lese dem, ikke bare telle, men det tar litt tid.

– Her kommer et bilde med «Jeg takker deg»-capsen for å takke de overveldende mange som har støttet meg, skriver Bøhler i en tekstmelding til ABC Nyheter.

– Jeg er veldig rørt og det betyr veldig mye når folk skriver sånne hyggelige ting. Jeg vil prøve å leve opp til forventningene. Jeg føler at det er en plikt å prøve å leve opp til det fine folk sier.

– Det kommer også støtte fra folk med bakgrunn i andre partier. Det setter jeg veldig pris på, for jeg er ikke så veldig partisjåvinistisk. Jeg tenker ikke at det er ett parti som har rett i alt.

– Apropos fans. Blir det noe mer musikk fremover?

– Det driver jeg med hele tiden. Vi skal spille med bandet i morgen og vi holder på. Jeg hadde jo en ballade som kom ut nå i sommer som heter Sommerbildene våre. Den var litt annerledes enn den litt mer «rocka» musikken vi pleier å lage.

Bandet til Bøhler var et av mange band som fikk konserter avlyst på grunn av pandemien.

– Det syns jeg var veldig leit, for det hadde jeg gledet meg til. Da møter jeg mennesker og får by på meg selv. Det savner jeg. Men vi håper å komme i gang igjen i høst. Så vi holder på med nye sanger og koser oss med det. Det er en viktig del av livet for meg å få utfolde flere sider av meg selv. Det er gøy og det skaper stemning, sier Bøhler, og legger til:

– Jeg har musikken med meg hele tiden.

AP-politikeren tar ABC Nyheters forespørsel om å sende en selfie til artikkelen på alvor og sender like gjerne tre, alle iført den karakteristiske capsen. Bilde nummer tre er akkompagnert av en melding, hvor 68-åringen informerer om at at valg av caps er bevisst:

«Her kommer et bilde med «Jeg takker deg»-capsen for å takke de overveldende mange som har støttet meg. PS: Jeg har en caps for hver sang på CDen. Enkel type.»