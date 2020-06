Siv Jensen: Smitteverntiltakene er forvirrende

– Det er en grunn til at folks lojalitet til tiltakene avtar. Jeg mener regjeringen må tenke seg om én gang til, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB. Hun mener smitteverntiltakene ikke henger sammen på en måte som gir mening for folk.

Omslaget i folkeopinionen kom i forbindelse med demonstrasjonen til støtte for Black Lives Matter utenfor Stortinget der opptil 15.000 mennesker var samlet, hevder hun.

– Mange tenker nok: Når de kan, da kan vi også, sier Jensen.

– Vanskelig å forstå

Jensen synes det kan være vanskelig å forstå hvorfor Boligmessa ikke fikk holde åpent, mens Ikea og Maxbo kan ta imot kunder. Kaptein Sabeltann-forestillingen måtte legges om fordi antall publikummere var for stort.

– Regjeringen har jo oppfordret folk til å legge ferien til Norge. Dette er åpenbart steder hvor mange kunne tenke seg å dra, sier Frp-lederen.

Reiserådene og åpning av grenser er ikke alltid i tråd med den linjen noen av våre europeiske naboland har lagt seg på.

– Situasjonen i Tyskland er ikke så annerledes enn i Finland, men likevel har man trukket grensen der. Dette er vanskelig for folk å forstå, frykter Jensen.

Grenser for hva politikere kan regulere

Statsminister Erna Solberg (H) vedgikk at tiltakene ikke alltid er logiske da hun fredag oppsummerte om cronasituasjonen for Stortinget. Men hun avviser likevel kritikken. Selv om det gjøres unntak for noen.

– Man kan ikke bruke det som unnskyldning at folk ikke holder avstand på stranden eller sitter for tett. Det er grenser for hvor mye politikere kan regulere, sa hun.

Hvis man skulle være strengere på konsekvent prioritering, ville resultatet være at oppmykingen av smitteverntiltak gikk mye langsommere, argumenterte Solberg.

Bekymret for sommerslappe holdninger

Samtidig advarte hun mot at utbrudd kan blusse opp, selv om det trolig bare er snakk om noen hundre smittede i Norge nå. Den største risikoen er store folkeansamlinger og smitteimport fra utlandet.

På strender og spisesteder stimler folk sammen, og kollektivselskaper melder om stadig flere fulle avganger.

Solberg er bekymret for at mange tar for lett på avstandsreglene og at det begynner å skli ut. Årsaken er ikke at folk synes reglene er forvirrende, men heller at det er fristende å slippe opp når det er sommer og sol, mener hun. Løsningen er å fortsette med påminnelsene og ha tillit til at folk gjør det rette.

– Vi må bare fortsette med formaningene. Vi kan ikke gå rundt å være Tante Sofie alle steder, sier hun.

Ros fra opposisjonen

Regjeringen fikk mye ros fra opposisjonen for håndteringen av coronakrisen i stortingsdebatten fredag.

Flere snakket om at demokratiet ble satt på prøve – en prøve som det norske tillitsbaserte samfunnet har bestått.

Selv om første fase av utbruddet trolig er over nå, vil regjeringen fortsatt være i beredskap gjennom sommeren, understreket Solberg, som ba om at det samme må gjelde Stortinget.

