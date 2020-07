FHI om nyfødte og corona: – Stort sett milde eller ingen symptomer

Tirsdag ble det kjent at en baby ble smittet av coronavirus i mors mage. Han ble tatt med keisersnitt på et sykehus i Frankrikes hovedstad Paris.

Omfattende tester viser at viruset hadde spredd seg fra mors blod, til morkaken hvor det formerte seg og smittet babyen.

Den nyfødte gutten utviklet muskelspasmer, forenlig med hjernehinnebetennelser. Han er nå på bedringens vei.

Bakgrunn: Gutt ble smittet med coronavirus i mors mage

Overlege Margrethe Greve-Isdahl, spesialist i barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet, forsikrer om at FHI følger nøye med på informasjon som kommer om covid-19, også vedrørende gravide og nyfødte barn.

– Artikkelen du viser til er interessant, og at det en sjelden gang kan forekomme smitte fra mor til barn over morkaken. Det vil likevel ikke endre rådene våre til gravide kvinner med den kunnskapen vi har samlet til nå, skriver hun i en e-post til ABC Nyheter.

Her kan du lese Folleheksinstituttets råd til gravide og ammende.

– Så langt har rapportene vist at gravide kvinner som får covid-19 ikke har høyere risiko enn ikke-gravide kvinner i samme aldersgruppe, og at de nyfødte som har fått påvist covid-19 stort sett har milde eller ingen symptomer, selv om kunnskapen er begrenset, skriver Greve-Isdahl.

Andrew Shennan, professor i spedbarnsmedisin ved Kings College i London, opplyser at blant 244 nyfødte babyer hvor moren var smittet med coronaviruset, hadde 95 prosent ingen symptomer.

– Kvinner kan være trygge på at graviditet ikke er en betydelig risikofaktor med tanke for dem eller deres babyer, sier han til The Guardian.