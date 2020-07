Prinsesse Märtha Louise har aldri lagt skjul på at hun er en litt annerledes prinsesse, og til tider har det stormet rundt prinsessen.

I 2007 startet hun «Engleskolen» sammen Elisabeth Norden. Skolen ble lagt ned i 2019.

Den selverklærte sjamanen Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise erklærte at de var et par i mai i fjor, like før de startet foredragsturneen «The Princess and the Shaman». Märtha Louise fikk mye kritikk i forbindelse med turneen, som førte til at hun sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.

– Jeg er skamfull for at jeg kan se ulike ting eller at jeg er så annerledes. Jeg er ikke den prinsessen alle vil ha. Det må jeg bearbeide med meditasjon. Jeg bruker alt som skjer i livet mitt som en mulighet til å vokse og utvikle meg, forteller Märtha Louise ifølge Se og Hør, som først omtalte podkast-intervjuet.

Podkasten ledes av Alexander Pärleros, og har 2,5 millioner lyttere i måneden, ifølge podkastens hjemmeside. Pärleros er en svensk influencer og entreprenør.

– Alle vil at jeg skal være et bestemt sted, men jeg passer ikke inn i den prinsesseboksen de vil jeg skal være i. (...) Jeg koblet meg opp til meg selv og forsto hva som gjorde meg lykkelig, og det var langt utenfor den boksen alle hadde plassert meg i. Der passet jeg aldri inn, forteller hun i podkasten, som er over 95 minutter lang.

Podkasten ble spilt inn før julen 2019, før Ari Behns dødsfall, ifølge Se og Hør.

Carina Scheele Carlsen, prinsessens manager, opplyser til Se og Hør at prinsessen ikke ønsker å utdype noe utover podkast-intervjuet.