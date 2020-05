Adam Rainer (1899-1950) har en spesiell plass i den medisinske historien. Han var nemlig kortvokst som 21-åring. Men da han døde i en alder av 51 år, hadde han vokst til å bli en kjempe på 2,34 meter og Østerrikes desidert høyeste mann.

Det er ikke så mye man vet om livet hans, utover det rent medisinske og stikkordsaktige.

Vi vet at «kjempedvergen» ble født i Graz i Østerrike i 1899 av foreldre med normal størrelse. Videre vet vi at det fort ble tydelig at Rainer selv hadde en høyde godt under gjennomsnittet. Da han forsøkte å verve seg i militæret rundt utbruddet av første verdenskrig, ble han rask dimittert fordi han var for liten til at forsvaret kunne bruke ham. 18 år gammel målte han bare 122,55 centimeter på strømpelesten, til tross for at både hender og føtter var av såkalt normal størrelse. Adam Rainer ble kategorisert som «dverg» av datiden, en definisjon vi i dag ville kalt kortvokst.

Alt forandret seg rett etter 21-årsdagen. Plutselig begynte kroppen til den unge Adam å skyte i været i voldsomt tempo uten antydning til å stoppe. Da han fylte 32 år, hadde den tidligere kortvokste mannen strukket seg til å bli hele 2,18 meter. Det vil si at han i gjennomsnitt hadde vokst ni centimeter hvert år siden han var 21.

Svulst i hypofysen

Mellom 1930 og 1931 ble Rainer grundig undersøkt av to leger, som slo fast at han trolig led av sykdommen akromegali, hvor en svulst i hypofysen fører til overproduksjon av veksthormoner. Symptomene kommer ofte langsomt i 10- til 20-årsaldereren. Det som er mest iøynefallende med sykdommen, er at føtter, hender og kjeve sakte men sikkert vokser. Hos Rainer skjedde det like etter 21-årsdagen. Ifølge Wikipedia er rundt 500-600 personer rammet av sykdommen. I dag behandles akromegali med medisin, strålebehandling eller operasjon.

De to legene som undersøkte Rainer bestemte seg for å forsøke å operere bort svulsten, til tross for at de anså sjansene for å lykkes som små, ettersom svulsten hadde fått vokse uforstyrret i minst et tiår.

Operasjonen var bare delvis vellykket. Da Rainer ble målt igjen noen måneder etter inngrepet, slo legene fast at han hadde omtrent samme høyde som før, men at den skjeve ryggsøylen han slet med hadde blitt enda verre. Av det konkluderte forskerne at den abnorme veksten trolig hadde bremset opp, men at han fortsatt vokste.

Ekstrem påkjenning



Den ekstreme veksten viste seg dessverre å være en like ekstrem påkjenning for kroppen til Adam Rainer. De siste årene av sitt liv slet Rainer med dårlig helse og problemer forårsaket av akromegalien, slik som delvis blindhet, dårlig hørsel og ekstreme leddsmerter.

Mot slutten var den deformerte ryggsøylen attpåtil blitt så hemmende at han ikke lenger kunne røre på seg. Rainer ble derfor sengeliggende fram til sin død, uten en gang å være i stand til å stå oppreist på bena.

Da han døde 4. mars 1950 i en alder av 51 år, målte han hele to meter og trettifire centimeter. Han var altså dobbelt så høy som da han var 21.

Adam Rainer hadde gått fra å være en av de korteste i Østerrike til å bli den desidert høyeste.

Etter sin død ble Rainer kremert.

Kilde: Damninteresting.com , Business Insider , Newslab.se