Helsedirektøren vet hva det vil si å være i livsfare

Selv har han erfart hvor små marginer som skiller mellom liv og død.

I et intervju med TV 2 forteller 61-åringen om fem skjellsettende opplevelser hvor han var i direkte livsfare.



Alle gangene slapp han fra det med livet i behold takket være god beredskap og rask håndtering av helsepersonell.

Bare 34 år gammel ble Guldvog rammet av blodforgiftning, som resulterte i hjerteoperasjon. Han har hatt blødning i tykktarmen, er blitt reddet ned av en fjellhylle av et helikopter og ble utsatt for et vepsestikk som utløste en livstruende allergisk sjokkreaksjon. En venn av familien, som er lege, reddet ham.

Guldvog har også tilbragt 14 dager i karantene etter at en nær kollega fikk påvist covid-19.

– Jeg er veldig takknemlig for dette

I dag er han glad for at han har vært heldig i kritiske og avgjørende situasjoner i livet hvor marginene har vært på hans side.

– Det er på en måte ganske rart. Jeg er veldig takknemlig for dette. Det handler om mange forskjellige ting og ulike situasjoner, forteller Bjørn Guldvog til TV 2.

Han er utdannet lege og har vært direktør i Helsedirektoratet siden 2012. I 2002 ble han ansatt i Sosial- og helsedirektoratet, først som divisjonsdirektør i divisjon for helse- og sosialtjenester og fra 2004 som assisterende direktør og fast stedfortreder for helsedirektøren.

Norge sårbart for flere smittebølger

Han skulle gjerne ha sett at Norge kunne vende tilbake til det normale så fort som mulig, men innser at det kan bli lenge til. Han ber derfor nordmenn

Fakta om coronautbruddet i Norge * 191 personer med covid-19-sykdom er meldt døde. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19. Gjennomsnittsalderen til de 180 døde som var varslet til FHI torsdag, var 83 år. 57 prosent av de døde er menn. * 7.345 personer har fått påvist smitte av coronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert ved midnatt onsdag. * Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet (per midnatt natt til 20. april), er 47 år. 51 prosent av de smittede er kvinner. * Reproduksjonstallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person i snitt smitter videre, er torsdag beregnet til 0,66 for siste døgn. * I alt 123 coronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. * Pasientene fordeler seg slik på de fire helseregionene: Sørøst (85), Vest (18), Midt-Norge (10) og Nord. * 33 pasienter fikk torsdag respiratorbehandling. * Gjennomsnittsalder på alle de 201 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 74 prosent er menn. Det er registrert 28 dødsfall ved intensivenhetene. * 152.095 personer var fram til onsdag ettermiddag testet for coronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per torsdag var 925 sykehusansatte i karantene på grunn av coronaviruset, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

forberede seg på mange måneder med restriksjoner.

Professor emeritus i epidemiologi, Eiliv Lund, sier til VG at risikoen for at coronaviruset kan blusse opp igjen, er til stede, og at de strenge coronatiltakene har gjort Norge sårbart for flere smittebølger.

– At det er så lave tall skyldes den veldig strenge nedlukkingen. Hadde vi gjort som svenskene hadde vi hatt et høyere smittetall, og dermed en høyere immunitet etter hvert. Det er en svakhet i strategien. Man har tenkt at hvis vi lukker ned lenge nok kan det forsvinne, men vi kan for eksempel ikke hindre at det kommer utenfra, påpeker Lund.

Advarer nordmenn mot å senke skuldrene

Camilla Stoltenberg er sjef for Folkehelseinstituttet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

I følge FHI er om lag én prosent av befolkningen i Norge smittet. Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg advarer nordmenn mot å senke skuldrene selv om den siste risikovurderingen viser at coronaepidemien er under kontroll i Norge. Smittespredningstallet er nå på rundt 0,7.

– Man vet av erfaring fra andre steder at befolkningen trettes ut. Man blir sliten av slike omfattende tiltak, sier direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

FHI ser nå for seg at de mest omfattende tiltakene, som stenging av skoler og bedrifter, gradvis kan erstattes av mer målrettet testing og oppsporing av

Fakta om coronaviruset * Først oppdaget i den kinesiske storbyen Wuhan i desember i fjor * Navnet på viruset er SARS-CoV-2, forkortelsen står for Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Forårsaker sykdommen covid-19 * SARS-CoV-2 er et coronavirus. Det finnes også mange andre typer coronavirus, og noen av dem forårsaker forkjølelse hos mennesker. Andre smitter bare mellom dyr * Oppsto sannsynligvis først blant flaggermus, i likhet med flere andre typer virus som er farlige for mennesker. Kan først ha spredt seg til en annen dyreart og derfra til mennesker i Wuhan * Omtales vanligvis som «coronaviruset» eller «det nye coronaviruset» av medier og myndigheter både i Norge og andre land. Av og til brukes også «covid-19», selv om dette egentlig er navnet på sykdommen som viruset forårsaker * Har spredt seg fra Kina til de aller fleste land på kloden. Utbruddet ble erklært som en pandemi av Verdens helseorganisasjon (WHO) 11. mars * Vanligvis rammer viruset først og fremst luftveiene. Mange får en mild forkjølelse, men et mindretall får lungebetennelse og blir alvorlig syke * Risikoen for alvorlig sykdom og død er klart høyest blant eldre og personer med andre underliggende sykdommer og helseproblemer (Kilder: SNL, FHI, NTB)

smittede. Samtidig må de eldste skjermes enda bedre.

– Det er veldig vanskelig å tenke seg at man skal ha så omfattende tiltak som man har hatt til nå, over lang tid, sier Stoltenberg.

– Viruset kan veldig fort blusse opp igjen

Helsedirektør Bjørn Guldvog håper nordmenn ikke senker guarden for mye, og innser alvoret dersom viruset får fritt spillerom.

– Jeg er litt redd for at folk tenker at: «Nå har vi jobbet i to måneder med dette her og nå har vi vært kjempeflinke og nå må vi kunne slappe av». Men vi er nok ikke der, for dette viruset kan veldig fort blusse opp igjen. Det kan komme nye smittetopper så tidlig som i juli til september, sier Guldvog til TV 2.

Til sammen 191 personer med covid-19-sykdom er meldt døde i Norge. Gjennomsnittsalderen er 83 år. 57 prosent av de døde er menn. 7.345 personer har fått påvist smitte. Reproduksjonstallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person i snitt smitter videre, er torsdag beregnet til 0,66 for siste døgn.

