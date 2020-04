Lokalpolitikeren Urban Persson er representant i Storfors kommune for partiet Storforsdemokraterna.

De siste dagene har han provosert mange fordi han for noen uker siden dro til Stockholm sammen med en lege han kjenner for å bli smittet av coronaviruset.

Persson vil ikke oppgi navnet på legen, men sier til Aftonbladet at hun dro dit «som en del av jobben».

– Hun dro som en del av jobben og ville bli syk før alle andre. Det er logisk synes jeg. Jeg hang meg på, som er en morsom greie. Jeg hadde ikke noe å vinne eller tape på det, sier han.

En innvending fra Aftonbladet om at han kan smitte andre, besvarer han med at han ikke «ser noen slik kobling», at han ikke har gjort noe feil, og at Stockholm uansett er «på vei mot flokkimmunitet».

Ifølge avisen hadde de svenske folkehelsemyndighetene advart folk mot å dra til Stockholm da Persson dro dit.

Diabetes og høyt blodtrykk «ikke noe problem»

Til avisen Värmlands Folkblad sier Persson at reisen «dessverre» ikke gikk som planlagt, og han ble ikke smittet av viruset.

– Jeg er 63 år og har diabetes og høyt blodtrykk. Men jeg er sikker på at det ikke er noe problem. Problemet var at vi ikke fikk møte den smittede personen, så det funket ikke. Jeg prøvde imidlertid å slikke på gelenderet til en rulletrapp på T-banen, men jeg ble ikke smittet , sier han til avisen ifølge Aftonbladet.

Etter han kom hjem og det ble kjent at han hadde prøvd å bli smittet, ble han utestengt fra et møte han egentlig skulle delta i.

Kommunalråd Hans Jildesten i Storfors kommune sier til SVT at han ikke ville at Persson skulle bli med på møtet fordi han selv er i risikogruppen for å få coronaviruset.

Var redd for å bli smittet av Persson

– Jeg har diabetes og min kone gjennomgår for tiden et stamcellebytte, så vi er i risikogruppen. Om noen sier at de har vært på reise for å bli smittet av corona, så synes jeg ikke det er passende at vi sitter i samme rom, sier kommunalråden til SVT.

Nå reagerer Persson sterkt på at han ble utestengt fra møtet. Ifølge Aftonbladet har han anmeldt saken til Justitieombudsmannen.

– Jeg skulle selvfølgelig fått bli med. Folk har blitt hysteriske av denne smitten, sier han til avisen.

Sverige er hardt rammet av coronakrisen, og Stockholm er episenteret for coronautbruddet i landet. Ifølge NTB steg tallet på coronarelaterte dødfall fra 185 til 1765 bare fra mandag til tirsdag.

