Det er flere som har uttrykt en forventning om at coronaepidemien vil bli mindre alvorlig når vinteren er over. USAs president Donald Trump uttalte forrige måned at varmere vær generelt sett vil ta knekken på virus som corona, slik at smittespredning blir et mindre problem når vinteren er over. I Storbritannia har helseminister Matt Hancock uttalt at håpet er å utsette en epidemi, så den treffer først når våren og sommeren kommer og viruset overføres i mindre grad, skriver The Guardian.

Avdelingsdirektør Nancy Messonnier ved Center for Disease Control (CDC) i USA, har på sin side sagt at det er en hypotese som man ikke bør legge for mye vekt på.

– Jeg håper gjerne at smitten går ned når været blir varmere, men jeg tror det er prematurt å anta at det kommer til å skje, uttalte Messonnier i forrige måned.

Her hjemme regner Folkehelseinstituttet (FHI) det som sikkert at vi får en covid-19-epidemi, og de forventer at toppen vil komme i perioden mai-august.



– Sannsynligvis starter den for alvor i løpet av våren eller sommeren. Helsekonsekvensene blir store, men vi er usikre på hvor store , skriver FHIs utbruddsgruppe i et nytt notat som ble publisert torsdag.



Mindre influensa og forkjølelse om sommeren



Det at noen har gitt uttrykk for en forventning om at smittetrykket av covid-19 skal avta når vinteren er over, skyldes nok at det er erfaringen man har med virusene som gir oss forkjølelse og sesonginfluensa. Disse virusene sprer seg i større grad i vinterhalvåret.

Dette kan være fordi luften generelt sett er tørrere i disse kalde månedene, både ute og inne, forhold som i forskning har vist seg å legge bedre til rette for spredning av influensavirus.

Kulde gir også en lett irritert slimhinne i nesa, som er mer mottagelig for blant annet virussmitte, har Dag Kvale, professor ved Universitetet i Oslo, tidligere forklart til ABC Nyheter.

Om vinteren oppholder vi oss gjerne mer innendørs, ofte omgitt av mye folk, noe som også gjør smittespredning lettere.

Men selv om andre kjente virus spres mer i vinterhalvåret enn ellers, kan man altså ikke forvente at det samme gjelder det nye coronaviruset, slik at tilfeller av covid-19 vil falle av seg selv når det blir sommer.

Viruset SARS-CoV-2 har nettopp den fordel at det er nytt.

– De fleste har hatt influensa en eller flere ganger før, så vi har litt beskyttelse eller immunitet. Men dette viruset er smittsomt og vi har ikke immunitet, dermed sprer det seg lettere, som professor Rebecca Cox ved Universitetet i Bergen har forklart til ABC Nyheter tidligere.

– Myte at varmere vær tok knekken på SARS



Mens spredning av gamle virus topper seg om vinteren, fordi forholdene da ligger best til rette for å smitte dem som ikke har immunitet, trenger ikke nye virus slike forhold for å spre seg, skriver professor Marc Lipsitch ved Senter for smittsomme sykdommer ved Harvard T.H. Chan school of Public Health i et innlegg.

I innlegget som har tittelen «Vil covid-19 forsvinne av seg selv i varmere vær?», skriver professor Lipsitch videre at det er en myte at SARS, som er et annet coronavirus, døde ut av seg selv da været ble varmere.

– SARS døde ut på grunn av intense helseintervensjoner i kinesiske byer på fastlandet, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Canada og andre steder. Det involverte å isolere tilfeller, sette kontaktene deres i karantene, grep for å skape sosial avstand og andre intensive tiltak, skriver han.

Lipstich er tydelig på at selv om man kanskje vil se en liten nedgang i smittetilfeller til sommeren, på grunn av varmere være og skoleferie, så vil det ikke være nok for å bremse spredningen, det er helt nødvendig med offentlige smitteverntiltak.

Tiltakene skal beskytte de mest sårbare



Torsdag trappet helsemyndighetene opp sine tiltak ytterligere. Da ble det klart at skoler og barnehager i hele landet stenges for å begrense smittespredning.

Folkehelseinstituttet er tydelige på at man skal holde seg hjemme og borte fra folk hvis man har symptomer på luftveisinfeksjon, som snufsing, hosting og nysing, selv om man ikke føler seg dårlig eller har feber.

– Vi er på vei inn i en fase der det kan bli vanskeligere å vite sikkert om man har vært eksponert for coronaviruset. Stadig flere har kommet tilbake fra reise til områder med utbredt smitte, og det er sannsynlig at noen av dem vandrer rundt uten å vite at de er smittet, sa fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet til ABC Nyheter onsdag.

Tall fra Kina viser at de aller fleste som smittes av covid-19, rundt åtte av ti, vil få et mildt til moderat sykdomsforløp.

– Foreløpig har det i Norge vært få som har hatt behov for sykehusinnlegging. Innleggelser betyr at det er smittede som har fått lungebetennelse, sa Forland.

Andelen alvorlige tilfeller i Norge har så langt vært under det man har sett i Kina. Helsemyndighetene forventer flere alvorlige tilfeller etter hvert som smitten sprer seg i Norge.

– Det vi har nå er det jeg kaller en skiferieepidemi. De fleste som er smittet, er unge voksne som har vært ute på skiferie. Og unge voksne og barn får som regel mild sykdom. De som får mer alvorlig sykdom, er eldre eller personer med underliggende diagnoser, forklarte Forland.

Torsdag ble det første coronadødsfallet i Norge bekreftet.



De strenge smitteverntiltakene innføres for å beskytte de sårbare gruppene.

I Oslo ber byrådsleder Raymond Johansen (Ap) folk om å være solidariske overfor dem som risikerer å bli alvorlig syke av coronaviruset.

Raymond Johansen: – Dette krever en dugnad hvor vi må være solidariske med dem som kan dø av å bli smittet

