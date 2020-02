Vi er i byen Gapyeong. Her befinner Cheongshim World Peace-senteret seg. Omtrent 60 mil nord for den Sør-Koreanske hovedstaden Seoul. Det er fredag og akkurat denne dagen skal formidable 12.000 personer si ja - eventuelt nei - til sin utkårede.

Ifølge nyhetsbyrået AP møtte parene gjennom kirkeaktiviteter, og de skal gi sine løfter for 18.000 gjester.

Det er ikke alltid like lett: Giftet seg til tross for at det er forbudt

Og til tross for at Wuhan-viruset har tatt livet av snart 700 mennesker, la det ingen demper på festlighetene.

– Ettersom været er kaldere i dag, tipper jeg det blir litt bedre. Jeg tror ikke jeg kommer til å bli smittet, sier brudgom Jun-hyung Pyo til AP.

– Jeg bruker ikke maske nå, men jeg vasker hendene regelmessig under hver eneste pause, forteller Jun-seo Ahm mens han står ved siden av sin blivende partner.

Har du sett? Årets bryllup på ABC TV: Da Olav (96) fikk sin Sissel (79)

Massebryllupene i Sør-Korea har pågått i mange år og arrangeres av Unification Church som ble grunnlagt i 1954. Bak kirken står nå avdøde pastor Sun Myung Moon, som gikk bort i 2012. Moon erklærte seg selv som den nye Messiahs og han hevdet å ha hørt Jesus Kristi snakke med ham da han var 15 år gammel.

Kirken, som hevder å ha flere millioner følgere fra hele verden, har vært gjennom flere kontroverser. Blant annet er kirken anklaget for å hjernevaske sine medlemmer, tømme dem for penger og for å bryte opp familier. Det har også versert rykter om at Moon selv skal ha hatt seksuelle relasjoner til sine følgere.