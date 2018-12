Disse navnene spås populære i 2019

I 2017 var Sofie og Jakob de mest populære babynavnene. Det kan de se ut til å bli i 2019 også, spår navneforsker.

Å velge navn til det nye familietilskuddet kan være en utfordring for mange. Noen har tenkt ut babynavn allerede da de var et barn selv, mens andre venter med å bestemme navnet til babyen flere uker etter fødselen. Uansett er det mange ting man skal forholde seg til, som: Skal navnet være kort eller langt? Skal jeg velge et populært eller unikt navn?

Uansett om du skal velge navn eller ikke, kan det være interessant å lese hvilke navn som blir spådd mest populære i 2019.

ABC Nyheter har pratet med navneforsker Ivar Utne som står bak oversikten lenger ned i saken.

Korte navn på topp

Navneforsker Ivar Utne spår blant annet Lilly og Olav en lys fremtid. Foto: Privat

– Da jeg lagde listene, så jeg på hvordan trendene har vært for navn de siste årene. Navn som er i rask vekst har fått litt bedre eller mye bedre plasseringer alt etter hvor stor farten oppover har vært, i antall fødte med navnene.

For å finne ut hvilke navn som skal ned, har han også sett på plasseringer og endringer i antall som har fått navnene de siste årene. Utne har også sett litt på bruken i andre land.

Navneforskeren forteller at det gjerne er korte navn med god klang i som er mye brukt i Norge. Det er navn som har to vokaler inntil seg, og/eller med klangfulle konsonanter, som vil si l, m, n, j og v. Navn som for eksempel:

Sofie, Emma, Ella, Olivia, Alma, Sofia, Lilly, Selma, Emilie og Leah, eller Emil, Oliver, Elias, Noah, William, Teodor, Adam, Iben, Liam, Theo og Matheo.

Utne har laget en oversikt over de navnene han tror blir mest populære i 2019 og to-tre år frem i tid. Siden 2018 ikke er omme enda, så er spådommen basert på navn i 2017. Tallene i parentes er derfor plasseringen til de forskjellige navnene i 2017.

Jentenavn som er i sterk vekst:

Alma

Lilly

Selma



Jentenavn som kan komme inn blant de 20 vanligste:

Tiril

Ellinor

Live

Ylva

Amelia

Saga



Andre jentenavn som ser ut til å bli litt mer brukt:

Ada

Amanda

Astrid

Eva

Oline

Vanlige jentenavn som blir mindre brukt:

Amalie

Thea

Emilie

Maja

Ingrid

Guttenavn som er i sterk vekst:

Isak

Elias

Olav

Ludvig/Ludvik



Hva skal han hete? Jakob? Oscar? Elias? Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Guttenavn som kan komme inn blant de 20 vanligste:

Felix

Iver

Ulrik

Adam

Iben



Andre guttenavn som ser ut til å bli litt mer brukt:

Johan

Liam

Odin

Theo

Matheo

Mikkel



Vanlige guttenavn som blir mindre brukt:

Jonas

Leon

Lukas

Toppnavn ute av listene

Av alle populære navn, er det mange som forsvinner ut av listene etter hvert.

Det navnet som har blitt mest brukt sammenlagt siden 1880, er nå helt ute av topplistene.

Anne ble særlig mye brukt, og var det mest populære jentenavnet i 1940-1971, altså i hele 31 år på rad, ifølge SSB.

I 1988 forsvant Anne ut av listene.

– Anne er forholdsvis lite brukt for tida og synker. Det er nok fordi det nå er navn for en generasjon der de fleste er eldre og i bestemoralder, sier Utne.

Søsternavnet Anna var på topp ti-lista helt fra 1880-1929, og var for det meste nummer 1 på listene. Navnet datt også ut av listene, men gjorde et comeback i 2007, og 2014-2015.

Noen nedganger har ingen god forklaring

Noen navn opplever nedgang fordi det er folk i bestemoralder som heter det for tiden, sier Utne. Foto: Frank May / NTB scanpix

Ifølge Utne så går det gjerne 120 år mellom hver navnetopp. Derfor er det rart at særlig Anna ikke har vært høyere opp på listene de siste årene.

– Den beste grunnen jeg ser til det, er at det er andre navn som er blitt enda mer populære og som fortrenger Anna, sier navneforskeren.



Andre navn fra rundt 1900 og årene før og etter, som også burde vært høyere opp på listen, er for eksempel Marie, Olga, Astrid, Ole, Johan og Hans. Siden det går rundt 120 år imellom navnetopper ifølge Utne, burde disse navnene vært mer brukt nå.

Utne presiserer at slike beregninger som han gjør langt ifra er sikre og særlig er avhengig av om noen navn får oppmerksomhet i media og lignende.

– Noen kan gå mer opp enn jeg foreslår på grunn av slik oppmerksomhet. Andre kan gå mindre opp, eller de kan gå ned på grunn av mindre oppmerksomhet, sier Utne til ABC Nyheter.