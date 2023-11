Nå er kliniske studier startet eller ferdigstilt for minst syv forskjellige Alzheimers-vaksiner. Disse er designet for å sette i gang immunsystemet slik at sykdomsrelaterte proteiner fjernes fra hjernen.

Vaksinene skal potensielt gi billigere behandling som er letter å distribuere til flere, ifølge forskere Reuters har snakket med.

U.S. Food and Drug Administration har gitt to vaksiner «fast-track»-status. Dermed vil gjennomgangen av disse vaksinene fremskyndes.

Dreper hjerneceller

Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens. Sykdommen skader og dreper cellene i hjernen og hjernen blir dermed gradvis mindre.

95 prosent av dem som rammes er over 60 år og sykdommen vil alltid føre til demens. Rundt 60-70 prosent av dem med demens har fått det som følge av Alzheimers.

En av de viktigste hypotesene for årsaken til demens er at det oppstår en oppsamling av proteinet «beta-amyloid» eller proteinet «tau». Dermed forstyrres «forsyningslinjene» i hjernen og cellene som ikke får tilstrekkelig næring blir skadet og dør, ifølge Store medisinske leksikon.

Knekt koden

Det er nettopp disse proteinene tidligere vaksiner har forsøkt å ta knekken på, men forsøkene for 20 år siden ble stanset etter at seks prosent av pasientene utviklet livstruende inflammasjoner i hjernen.

Nå tror forskerne de forstår hva som gikk galt og farmasøytiske selskaper tester vaksiner som de tror vil trigge immunforsvaret til å gå etter de riktige proteinene uten å skape unødvendig inflammasjon.

Det gjør vaksinene ved å få såkalte B-celler i immunforsvaret til å sette i gang produksjon av antistoffer i motsetning til de tidligere forsøkene som har trigget T-cellene som ødelegger infiserte celler. Man har derimot ikke fått kontroll på T-cellene som dermed har skapt den dødelige inflammasjonen.

Fase 2 studie

Selskapet Vaxxinity er sannsynligvis kommet lengst i forskningen og har fullført en liten fase 2 studie. Det vil si at vaksinen testes på en større gruppe for å undersøke effekten og sikker dosering.

– Det vi vet er at hvis vi slår ut visse dårlige former for amyloid, vil vi se en effekt i kliniske utfall, og det er utrolig, sa hun om Leqembis evne til å bremse kognitiv tilbakegang, sier administrerende direktør for Vaxxinity Mei Mei Hu.

Vaksinene er tiltenkt dem som er i tidlige faser av Alzheimers sykdom slik at den forhåpentligvis kan stanse sykdommen før den begynner å ødelegge hjernen.

Forsøkene der målet har vært en respons fra immunforsvarets B-celler har gitt liv til teorien om at vaksiner er veien å gå for bekjempelse av Alzheimers sykdom.